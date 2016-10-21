Pazar günü 9 saat elektrik kesintisi yapılacak

Doğanköy Trafo Merkezi’nde yapılacak yıllık bakım ve test çalışmaları nedeniyle, Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinin tamamında, 23 Ekim 2016 Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında 9 saat süreyle elektrik kesintisi yapılacak.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Kahramanmaraş İletim Şebeke İşletme ve Bakım Müdürlüğü tarafından yapılacak olan çalışmalar nedeniyle, Doğanköy TM’den elektrik alan 4 ilçeye elektrik verilemeyecek.

Kesinti ile ilgili olarak AKEDAŞ’tan yapılan açıklamada, elektrikle çalışan cihazların devreden çıkarılması, jeneratör kullanan abonelerin kesintisi esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcısını açmaları istenirken, çalışmaların programlanan saatten önce bitmesi halinde şebekeye enerji verileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Kesintiden etkilenecek ilçe merkezleri ve mahallelerin isimleri şöyle:

Elbistan İlçesi Merkez, Ağlıca, Aksakal, Akarca, Akbayır, Akören, Alembey, Alkayaoğlu, Armutalan, Atmalıkaşanlı, Bahçelievler, Bakış, Balıkçıl, Battalgazi, Beştepe, Beyyurdu, Büyükyapalak, Ceyhan, Cumhuriyet, Çalış, Çatova, Çıtlık, Çiçekköy, Demircilik, Dervişçimli, Doğan, Eldelek, Elmalı, Esentepe, Evcihüyük, Fakıoğlu, Gökçek, Gücük, Gümüşdöven, Günaltı, Gündere, Güneşli, Güplüce, Güvercinlik, Hacıhasanlı, Hasanalili, Hasankendi, Horhor, Izgın, İğde, İkizpınarı, İncecik, Kalaycık, Kalealtı, Kangal, Kantarma, Karaelbistan, Karahasanuşağı, Karahüyük, Karamağara, Kavaktepe, Kayageçit, Keçemağara, Kışlaköy, Kızılcaoba, Köprübaşı, Körücek, Köseyahya, Köşkköy, Küçükyapalak, Kümbet, Orhangazi, Ovacık, Özbek, Özcanlı, Pınarbaşı, Sarıyatak, Sevdilli, Söğütlü, Sünnetköy, Tapkıran, Tapkırankale, Taşburun, Tepebaşı (Gücük), Tepebaşı, Topallı, Toprakhisar, Türkören, Uncular, Uzunpınar, Yalakköy, Yalıntaş, Yapılı, Yapılıpınar, Yapraklı, Yeşilyurt, Yoğunsöğüt, Yunusemre Mahalleri, Büyük Yapalak GES.

Nurhak İlçesi Merkez, Ağcaşar, Barış, Biçin, Kullar, Tatlar, Umutlu, Alçiçek, Bahçelievler, Battalgazi, Eskiköy, Hüyük, Karaçar, Kıyılar, Pınarbaşı, Seyitaliler Mahalleleri, Teleme Hes.

Ekinözü İlçesi Merkez, İçmeler, Maarif, Öztürk, Türkeli, Akpınar, Alişar, Altınyaprak, Ambar, Ataköy, Çiftlikkale, Çiftlikköy, Demirlik, Gaziler, Gözpınar, Kabaktepe, Kandilköy, Kürtül, Ortaören, Soysallı, Türkmenler, Yeniköy Mahalleleri, Dağdelen Hes, Akdemir Ges.

Afşin İlçesi Merkez, Afşinbey, Ağcaşar, Alemdar, Alimpınar, Alparslan, Altaş, Altunelma, Arıtaş, Armutalanı, Bakraç, Başüstü, Berçenek, Beyceğiz, Binboğa, Büget, Büyüksevin, Büyüktatlı, Çağılhan, Çobanbeyli, Çoğulhan, Çomudüz, Çukurpınar, Dağlıca, Dedebaba, Deveboynu, Dokuztay, Efsus Turan, Emirilyas, Emirli, Erçene, Esence, Gaziosmanpaşa, Gerger, Gözpınarı, Haticepınar, Hüyüklü, İğdemlik, İnciköy, İncirli, Kabaağaç, Kale, Kangal, Karagöz, Kargabükü, Kaşanlı, Koçovası, Kötüre, Kuşkayası, Küçüktatlar, Nadirköy, Oğlakkaya, Ortaklı, Ördekköy, Örenderesi, Örenli, Pınarbaşı, Soğucak, Söğütdere, Tanır, Topaktaş, Türkçayırı, Türksevin, Yazıbelen, Yazıdere, Yazıköy, Yeşilyurt Mahalleleri.