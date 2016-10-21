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Pazar günü 9 saat elektrik kesintisi yapılacak

Doğanköy Trafo Merkezi’nde yapılacak yıllık bakım ve test çalışmaları nedeniyle, Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinin tamamında, 23 Ekim 2016 Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında 9 saat süreyle elektrik kesintisi yapılacak.

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Pazar günü 9 saat elektrik kesintisi yapılacak

           Doğanköy Trafo Merkezi’nde yapılacak yıllık bakım ve test çalışmaları nedeniyle, Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinin tamamında, 23 Ekim 2016 Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında 9 saat süreyle elektrik kesintisi yapılacak.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Kahramanmaraş İletim Şebeke İşletme ve Bakım Müdürlüğü tarafından yapılacak olan çalışmalar nedeniyle, Doğanköy TM’den elektrik alan 4 ilçeye elektrik verilemeyecek.

Kesinti ile ilgili olarak AKEDAŞ’tan yapılan açıklamada, elektrikle çalışan cihazların devreden çıkarılması, jeneratör kullanan abonelerin kesintisi esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcısını açmaları istenirken, çalışmaların programlanan saatten önce bitmesi halinde şebekeye enerji verileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

            Kesintiden etkilenecek ilçe merkezleri ve mahallelerin isimleri şöyle:

Elbistan İlçesi Merkez, Ağlıca, Aksakal, Akarca, Akbayır, Akören, Alembey, Alkayaoğlu, Armutalan, Atmalıkaşanlı, Bahçelievler, Bakış, Balıkçıl, Battalgazi, Beştepe, Beyyurdu, Büyükyapalak, Ceyhan, Cumhuriyet, Çalış, Çatova, Çıtlık, Çiçekköy, Demircilik, Dervişçimli, Doğan, Eldelek, Elmalı, Esentepe, Evcihüyük, Fakıoğlu, Gökçek, Gücük, Gümüşdöven, Günaltı, Gündere, Güneşli, Güplüce, Güvercinlik, Hacıhasanlı, Hasanalili, Hasankendi, Horhor, Izgın, İğde, İkizpınarı, İncecik, Kalaycık, Kalealtı, Kangal, Kantarma, Karaelbistan, Karahasanuşağı, Karahüyük, Karamağara, Kavaktepe, Kayageçit, Keçemağara, Kışlaköy, Kızılcaoba, Köprübaşı, Körücek, Köseyahya, Köşkköy, Küçükyapalak, Kümbet, Orhangazi, Ovacık, Özbek, Özcanlı, Pınarbaşı, Sarıyatak, Sevdilli, Söğütlü, Sünnetköy, Tapkıran, Tapkırankale, Taşburun, Tepebaşı (Gücük), Tepebaşı, Topallı, Toprakhisar, Türkören, Uncular, Uzunpınar, Yalakköy, Yalıntaş, Yapılı, Yapılıpınar, Yapraklı, Yeşilyurt, Yoğunsöğüt, Yunusemre Mahalleri, Büyük Yapalak GES.

Nurhak İlçesi Merkez, Ağcaşar, Barış, Biçin,  Kullar, Tatlar, Umutlu, Alçiçek, Bahçelievler, Battalgazi, Eskiköy, Hüyük, Karaçar, Kıyılar, Pınarbaşı, Seyitaliler Mahalleleri, Teleme Hes.

Ekinözü İlçesi Merkez, İçmeler, Maarif, Öztürk, Türkeli, Akpınar, Alişar, Altınyaprak, Ambar, Ataköy, Çiftlikkale, Çiftlikköy, Demirlik, Gaziler, Gözpınar, Kabaktepe, Kandilköy, Kürtül, Ortaören, Soysallı,  Türkmenler, Yeniköy Mahalleleri, Dağdelen Hes, Akdemir Ges.

Afşin İlçesi Merkez, Afşinbey, Ağcaşar, Alemdar, Alimpınar, Alparslan, Altaş, Altunelma, Arıtaş, Armutalanı, Bakraç, Başüstü, Berçenek, Beyceğiz, Binboğa, Büget, Büyüksevin, Büyüktatlı, Çağılhan, Çobanbeyli, Çoğulhan, Çomudüz, Çukurpınar, Dağlıca, Dedebaba, Deveboynu, Dokuztay, Efsus Turan, Emirilyas, Emirli, Erçene, Esence, Gaziosmanpaşa, Gerger, Gözpınarı, Haticepınar, Hüyüklü, İğdemlik, İnciköy, İncirli, Kabaağaç, Kale, Kangal, Karagöz, Kargabükü, Kaşanlı, Koçovası, Kötüre, Kuşkayası, Küçüktatlar, Nadirköy, Oğlakkaya, Ortaklı, Ördekköy, Örenderesi, Örenli, Pınarbaşı, Soğucak, Söğütdere, Tanır, Topaktaş, Türkçayırı, Türksevin, Yazıbelen, Yazıdere, Yazıköy, Yeşilyurt Mahalleleri.

 

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ELBİSTANLI 2 ay önce

Tamam kış gelmeden bakım yapılması güzel başka bir konu var evin'de oksijen cihazı ile yaşayan hastalar ne olacak bu hastaların jeneratörü de yok.acaba bunu düşünen varmı.

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ŞEKERCİ 2 ay önce

ATOM ÇAGINDAYIZ FAKAT ENERJİDE TAŞ DEVRİNDEYİZ ..TÜRKİYEYE ELEKTİRİK SAGLAYAN SANTRALLERİN BÖLGEYİ ELEKTİRİKSİZ BIRAKMASI DÜŞÜNÜLEMEZ HER SENE AYNI VAY BE NE BAKIMMIŞ YEDEK BESLEMENİZ YOOOOKKKKMUUUU.

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Elbiatanli 2 ay önce

O kadar insan madur olacak neden kimse birşey demiyorum anlamıyorum ...

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Ramazan koyun 2 ay önce

Termik santral dibimizde olmasina ragmen nasil olurda her sene bu bakim onarimlar icin gun boyu elektirikler gider.önlem almak siz akedasin elinde ennerjide tas devrindeyiz her yere ayri ayri gelen elektirik akimini neden bolme olarak kapatamazdin cunku isinize gelmiyor degil kokten kapatmak daha kolay

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yazık elbistana 2 ay önce

9 saat çok fazla insanlar mağdur olabilir, yapılan çalışmada ekip sayısını arttırıp kesintiyi azaltılabilirmiydi acaba... Elbistan çok sahipsiz,, keser döner sap döner bir gün gelir hesap döner.

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gülsüm 2 ay önce

küçük bebek var ufo yapamadık sayenizde ev buz gibi

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Bu nasıl iş 2 ay önce

saat17.13 olmuş daha elektrikler yok ayıp

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Öğrenci 2 ay önce

Yeter be ders calışamıyoruuuz

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