Patenli gencin bir anlık dikkatsizliği kazayla sonlandı

Kaza, Kışla Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Y.U. isimli genç, caddenin ters istikametinden pateniyle kayarken diğer şeride geçmek istedi. Patenli gence, E.A.’nın kullandığı 42 ANT 46 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayarak otomobilin ön camına düşen patenli genç yaralandı. Yaralı gence ilk müdahale otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Y.U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.