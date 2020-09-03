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Patenli gencin bir anlık dikkatsizliği kazayla sonlandı

Elbistan’da ters yönden ilerlerken caddenin diğer tarafına geçmek isteyen patenli gence otomobil çarptı.

Patenli gencin bir anlık dikkatsizliği kazayla sonlandı
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Kaza, Kışla Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Y.U. isimli genç, caddenin ters istikametinden pateniyle kayarken diğer şeride geçmek istedi. Patenli gence, E.A.’nın kullandığı 42 ANT 46 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayarak otomobilin ön camına düşen patenli genç yaralandı. Yaralı gence ilk müdahale otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Y.U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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Patenli Gencin Bir Anlık Dikkatsizliği Kazayla Sonlandı
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beklenmedik kaza değil beklenen kazaydı patenciler 3 saat önce

gözünün içine baka baka arabaları hiçe sayarak patenle gezen çok genç gördüm dikkatsiz ve dalgın bir anına gelse araba sücüsünün çarpması imkasızdı sonunda araya çarpmışlar umarım bundan bir ders çıkarmışlardır.

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Garip 3 saat önce

Geçmiş olsun. Bir patenimiz eksikti!

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Servet 3 saat önce

Ani hareketlerle yıldırım gibi ortalıkta gezinen patenliler çıktı piyasaya ! Zaten trafikte gültüyle cirit atan şımarıklardan bıkmıştık, bir de bunlar eklendi ! Hiç bir denetim yok, cambazlık yapmak için trafiğe açık alanlarda yarış halindeler...Ne söylesek faydasız ! Yazık !!!

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Vatandaş 2 saat önce

Dikkatsizlik değil patenciler, Yayalar, el arabaları, elektrikli motorlar ,bisikletler bilerek ihlal yapıyor.
Ben ışıkta duranını tek tük gördüm hatta ters şeritten kırmızı ışıkta atla yola

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Nihat gül 1 saat önce

Gecmis olsun...kardesim herkes patenciye yüklenmesin hirsizin hicmi sucu yok sanki araç kullananlar peygamber torunu hatasiz...araç kullananlar hanginiz kurallara uyup kirmizida bekliyonuz adamlar sanki ehliyeti manavdan aliyorlar...

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