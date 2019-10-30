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Pat pat kazasında 4 kişi yaralandı

Elbistan'da pat pat olarak adlandırılan tarım aracının kaldırıma çıkması sonucunda yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Pat pat kazasında 4 kişi yaralandı
 
Elbistan'da sürücüsünün direksiyon haimiyetini kaybettiği pat pat olarak adlandırılan tarım aracının kaldırıma çıkması sonucunda yaşanan trafik 4 kişi yaralandı.
Kaza, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; üzerinde 4 kişinin bulunduğu pat pat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Tekeri kopan pat patın üzerinde bulunan Ahmet Onur D.(16), Ali K. (16), Osman M. (16) ve Vural Y.(20) asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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