Pastırma yazı bitiyor, yağmur ve soğuk hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hafta içi ve hafta sonunda Orta Akdeniz ile Balkanlar’dan gelen 2 ayrı serin ve yağışlı hava dalgasının etkili olacağı tahmininde bulundu. Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilirken, hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülkemiz genelinde etkili olacağı bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlı sistemlerle birlikte azalacağı tahmin ediliyor. Elbistan’da ise hafta başından gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmininde bulunuldu. Gece sıcaklıklarının 2 dereceye düşeceği tahmin edilirken gündüz de en yüksek sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor.