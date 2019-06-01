Partilerin bayramlaşma programı belli oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi’nin, Elbistan ilçe teşkilatlarının 4 Haziran 2019 Salı günü başlayacak Ramazan Bayramı çerçevesinde düzenleyecekleri bayramlaşma programları belirlendi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), uzun süredir gelenek haline geldiği gibi ilçe teşkilatında müstakil bir bayramlaşma programı düzenlemeyecek. AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı, Elbistan Kaymakamlığı’nca bayramın 1.günü organize edilen resmi bayramlaşma programında partililer ve halkla bayramlaşacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nda bayramlaşma programı, Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un katılımıyla bayramın 2.günü saat 17.30’da ilçe teşkilat binasında yapılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nda da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlenecek. Bayramın ikinci günü olan 5 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 15.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek bayramlaşmaya Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’ın da katılım sağlaması bekleniyor.

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanlığı’nın bayramlaşma programı da bayramın 2.günü yapılacak. İYİ Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’ndaki bayramlaşma saat 15.00’te başlayacak.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Elbistan İlçe Teşkilatı da bayramın ikinci günü bayramlaşma programı düzenleyecek. 5 Haziran 2019 Çarşamba günü yapılacak bayramlaşmanın başlama saati ise 13.00 olarak açıklandı.