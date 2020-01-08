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Parklarda kamera sistemleri aktif hale getiriliyor

Elbistan Belediyesi, parklarda fiziki tedbirlerin ve rutin kontrollerin yansıra güvenlik kameralarını da aktif hale getirmeye başladı.

Parklarda kamera sistemleri aktif hale getiriliyor

Elbistan Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçe genelinde gıda denetiminden sigara denetimine, parklardan kaldırım işgallerine kadar her alanda denetim yapıyor.

Yapılan denetimler hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Görevimiz sadece esnaf denetimleri, pazar kontrolleri, dilencilerle mücadele, kaldırım işgalleriyle sınırlı olmayıp, vatandaşımızın rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi için de denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte ekiplerimiz 7/24 denetim yapmaktadır. Vatandaşlarımızın gıda ile ilgili şikayetleri için 174 nolu hattı, sağlık ile ilgili şikayetleri için 184 nolu hattı, diğer zabıta il ilgili şikayetlerini 413 15 77-78 nolu hatta bildirmelerini rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği içinde parklarda 24 saat denetimlerin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, “Diğer yandan vatandaşlarımızın ilçe merkezinde bulunan parklarımızda her hangi bir olumsuzluk ile karşılaşmamaları, can ve mal güvenliklerinin korunması için tedbirler almaktayız. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz bu tedbirler kapsamında 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın kendilerini daha güvende hissetmeleri amacıyla bazı parklarımızda bulunan kameralar aktif hale getirilirken, şehir merkezindeki tüm parkların da kamera sistemi ile izlenmesi sağlanacaktır” denildi.


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vatandaş 9 saat önce

kaldirimlara nasil bakmak garibana ceza yaz bumu hizmet sehir merkezinden battal Köprüsününe kadar yolun iki tarafi kaldirimlar isgal onlara ceza yok tabi adaletli olsaniz daha iyi olur

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Muhammet 9 saat önce

Parklar'in güvenli hale getirilmesi durumu çok önemlidir Elbistan çok şükür ki park zengini vur ilçedir ama parklar adeta gorki parkı gibi yürümeye bile korkar olduk; yeri gelmişken bekçiler ve zabıtalar parklarda sadece eğleniyor bu da biline.

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şekerci 10 saat önce

çarşı atik camiinin dört bir tarafını dilenciler mesken tutmuş siz neyi denetliyorsunuz.

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ak adam 10 saat önce

ak davamız ile daha güzel daha güvenli şehirler inşaa etmeye devam ak dava hak dava

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Adem baba 8 saat önce

Carşı caminin cevresi dilenci seyyar satıcı dolu namazdan sonra pazar yerigibi cevresi bırakın iki gün önce havlu un icinde adam yag kestane satıyordu denetimlerin sıkı oldu bundan anlaşılıyor

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Vatandaş 4 saat önce

Vatandaş olarak bu izmarit falan boş da şunu söyleyeyim
Parklardaki denetimler sabaha kadar olsa
Kamera lı denetim caydırıcı olurda
Bekciler in sürekli denetim yapması daha çok iyi olur

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