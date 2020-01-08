Parklarda kamera sistemleri aktif hale getiriliyor

Elbistan Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçe genelinde gıda denetiminden sigara denetimine, parklardan kaldırım işgallerine kadar her alanda denetim yapıyor.

Yapılan denetimler hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Görevimiz sadece esnaf denetimleri, pazar kontrolleri, dilencilerle mücadele, kaldırım işgalleriyle sınırlı olmayıp, vatandaşımızın rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi için de denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte ekiplerimiz 7/24 denetim yapmaktadır. Vatandaşlarımızın gıda ile ilgili şikayetleri için 174 nolu hattı, sağlık ile ilgili şikayetleri için 184 nolu hattı, diğer zabıta il ilgili şikayetlerini 413 15 77-78 nolu hatta bildirmelerini rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği içinde parklarda 24 saat denetimlerin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, “Diğer yandan vatandaşlarımızın ilçe merkezinde bulunan parklarımızda her hangi bir olumsuzluk ile karşılaşmamaları, can ve mal güvenliklerinin korunması için tedbirler almaktayız. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz bu tedbirler kapsamında 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın kendilerini daha güvende hissetmeleri amacıyla bazı parklarımızda bulunan kameralar aktif hale getirilirken, şehir merkezindeki tüm parkların da kamera sistemi ile izlenmesi sağlanacaktır” denildi.