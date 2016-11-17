Parklar, bakım ve onarıma alındı

Elbistan Belediyesi, ilçe genelinde bulunan tüm park ve oyun alanlarında, bakım-onarım ve çevre düzenlemelerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Durmuş Küçük döneminde ilçe genelinde yapılan 42 parkta her türlü bakım-onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor.

Mahalle sakinleri, aileler ve özellikle çocuklar için büyük bir gereksinim olan oyun ve dinlence parkları tamir ve onarım çalışmaları ile yenileniyor.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Küçük’ün talimatı ile ilçe genelinde bulunan tüm parklarda bakım-onarım ve çevre düzenlemesi devam etmektedir. Özellikle Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Küçük döneminde vatandaşlarımızın hizmetine açılan 42 adet parkta, sürekli olarak hem temizlik çalışmaları, hem de bakım-onarım ve çevre düzenlemesi aralıksız devam ediyor. Park içerisinde bulunan aydınlatma lambaları, eskiyen kilit parke taşları, kullanılamaz hale gelen çöp bidonları ve park içerisinde bulunan hizmet alanları da tamir edilmektedir. Yapılan çalışmalar vatandaşlarımız tarafından büyük bir takdirle karşılanırken, belediyemize ve çalışan ekiplere teşekkür ederek memnuniyetleri dile getirmeleri bizleri mutlu ediyor” denildi.



