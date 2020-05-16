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Park ve bahçeler faaliyete hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, covid-19 tedbirlerinden dolayı iki ay önce faaliyetlerini geçici süreliğine durdurduğu park ve bahçeleri yeniden faaliyete geçirmek için hazırlıklara başladı.

Park ve bahçeler faaliyete hazırlanıyor
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde faaliyetleri durdurulan parklar, millet bahçeleri, oyun alanları ve mesire yerlerinin yeniden açılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığı bildirildi.

Büyükşehir ekipleri park, millet bahçesi, mesire yerleri, oyun alanları gibi toplu kullanıma açık mekanları önlem amacıyla kapatır kapatmaz baştan sona hepsini ilaçlayıp, köpüklü sularla yıkayarak, dezenfekte etmişti. Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkması, ayrıca 65 ve üstü, 18 ve altı yaş gruplarına belirli tarih ve belirli saat aralıklarında, tedbir kuralları ihlal edilmeden dışarı çıkma izni tanındığı için, Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı ve dezenfekte edilen, toplu kullanıma açık alanları, aradan geçen iki ay gibi uzun bir süreyi dikkate alarak, yeniden dezenfekte çalışmaları başlattı.

Parklar, millet bahçeleri, mesire yerleri ve oyun alanları ilaçlanmadan önce, ayrıntılı bir şekilde temizleniyor.


Yerel Manşetler
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