Park Teknik’ten Çöllolar için astronomik tazminat talebi

Söz konusu süreçle ilgili olarak Sayıştay denetçisi de zaman aşımı uyarısında bulunarak, “Bu eğer zaman aşımı sürecine uğrarsa EÜAŞ’ın maddi zararını ve ülkenin elektrik üretimindeki ekonomik kaybının yanı sıra, Park Teknik firmasının da bu cezadan kurtularak elini kolunu sallayıp gitmesine neden olacak” şeklinde uyardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) hesaplarını denetlemek için toplandı. Toplantıda, Çöllolar sahasının işletmecisi olan Park Teknik A.Ş.’nin, EÜAŞ aleyhine açtığı tazminat davası gündeme geldi.

Sayıştay’ın hazırladığı EÜAŞ denetim raporunda Çöllolar’la ilgili tazminat ve EÜAŞ’ın uğradığı zarara ilişkin geniş kapsamlı bilgiler yer aldı.

Park Teknik, devletten 387 milyon TL tazminat istedi

Komisyonda söz alan Sayıştay temsilcisi, yüklenici firmanın işe tekrar başlamak için ek ödemeler talep ederek EÜAŞ’ı dava ettiğini hatırlattı. Sözleşmeye göre kömür üretiminin yapılamaması, kalite bozulmasına bağlı enerji üretim kayıpları ve ek işletmecilik masraflarının ortaya çıktığını hatırlatan Sayıştay temsilcisi, Park Teknik A.Ş.’nin açtığı tazminat davasıyla ilgili de, “Oluşan heyelanlar sonrasında işin mevcut sözleşmeyle devamına karar verilmiş olmasına rağmen, aradan geçen sekiz yıllık süreçte yüklenici firmanın tekrar işe başlamak için ilave ödemeler talep ederek EÜAŞ'ı dava etmesi, işin sözleşmesine göre yapması gereken uzun vadeli susuzlandırma planı ve kazı planı gibi işleri yapmaması ve sürecin uzayarak sahadan tekrar kömür üretimi yapılamaması nedeniyle Afşin-Elbistan B Santralinde süregelen kömür miktar eksiklikleri ve kalite bozulmasına bağlı olarak oluşan enerji üretim kayıpları ile ilave işletmecilik masraflarının önlenebilmesi için, tüm seçenekler değerlendirilerek sahadan bir an önce kömür üretimine geçilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması, Çöllolar sahasında heyelanların olduğu 2011 yılından itibaren geçen süreçte yüklenici firmanın, üretimin durmasında kusurun tamamen EÜAŞ'ta olduğu iddiasıyla; oluşan heyelanlar, sözleşme dışı yapılan işler ve sözleşmeye dayalı alım garantisinden kaynaklanan kayıplar ile ilgili fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla toplam 387,5 milyon TL tazminat talebiyle dava açtığı ve bu sürecin devam ettiği, zaman aşımı gibi nedenlerle hak kaybının olabileceği hususları da dikkate alınarak yüklenicinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle heyelanların oluştuğu tarihten itibaren EÜAŞ'ın uğradığı tüm zarar, kayıp ve ilave harcamalarının tespitinin yapılarak yüklenici firmadan tahsiline ilişkin gerekli işlemlerin yapılması önerilir” ifadelerini kullandı.

55 milyon megavat elektrik üretilemedi

EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, Sayıştay temsilcisinin tespit ve önerilerine verdiği cevapta, Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nde 55 milyon megavat elektriğin üretilemediğini anımsattı.

Heyelanların oluş tarihinden itibaren EÜAŞ’ın uğradığı tüm zarar-ziyan, kayıp ve ilave harcamaların tespit edilmesi amacıyla açılan iş tespit davasında bilirkişinin hazırladığı rapora göre, 122 milyon 487 bin 552 ton kömürün santrale teslim edilemediğini belirten Alagöz, “Dolayısıyla EÜAŞ'ın bu süre zarfında üretmesi gereken 55 milyon 676 bin 160 megavat elektriği üretemeyerek Kışlaköy sahasından santrale kömür nakletmek suretiyle elektrik üretmeye çalıştığı ve bu sebeple EÜAŞ'ın gerek üretemediği elektrikten gerekse Kışlaköy’den santrale aktardığı kömürden dolayı zarara uğradığı belirtilmiştir.

Park Teknik’e 90 milyon ceza kesildi

Park Teknik AŞ'ye Çöllollar kömür sahasıyla ilgili sözleşmenin 17/3b maddesi kapsamında, Mart-Aralık 2011 dönemine ait 90 milyon 932 bin TL tutarında ceza uygulanmış ve buna ilişkin fatura firmaya gönderilmiş ancak firma faturaya itiraz ederek faturayı kayıtlarına almamıştır. Bunun üzerine, söz konusu cezanın tahsili amacıyla başlatılan icra takibi sürmektedir” açıklamasında bulundu

Santrali yeniden çalıştırmak için sonuca çok yakınız

EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ni yeniden çalıştırmak istediklerini vurgulayarak, “Bu konuda gayretlerimiz son derece arttı, yoğunlaştı; firmanın da sözleşmeyi sonlandırmak noktasındaki başvurularını ciddiye aldık, komisyonlarımızı oluşturduk, sonuca çok yakınız. Bizim amacımız, bir an önce hukuki sorunları bitirip santralin bir gün bile kaybetmeden çalıştırılmaya başlatılmasıdır çünkü kendi kömür kaynağını yitirmiş bir santral durumundadır. Dışarıdan taşımayla kömür taşıyarak santral çalıştırıyoruz. Bu da doğal olarak her ne kadar iptidai olarak zorlasak da istediğimiz verimde santralin çalışmasına fırsat tanımıyor. Bizim gayretimiz bir an önce aradaki bütün sıkıntıları çözerek santralimizi devreye almak yönünde olacak” açıklamasında bulundu.