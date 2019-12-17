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Park halindeki otomobilin lastiklerini kesip camlarını kırdılar

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde park halindeki bir otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Camları kırılan otomobilin 4 lastiği de kesildi.

Park halindeki otomobilin lastiklerini kesip camlarını kırdılar

Edinilen bilgiye göre, tesisatçılık yapan Muhammet Temur, 46 AAV 831 plakalı otomobilini bir arkadaşına yardım etmek için mahalle içerisinde yol kenarına park ederek ayrıldı. Bir süre sonra tekrar aracını park ettiği noktaya gelen Temur, gördüklerine inanamadı. Otomobilinin camlarının kırılarak tuzla buz olduğunu ve 4 lastiğinin de kesildiği gören Temur, durumu Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, araçta incelemelerde bulundu.

Jandarma, park halindeki araca zarar veren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.



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