Park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 FE 816 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde olan 44 KC 423 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan M.K., F.K, ve K.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.