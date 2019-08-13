Park halindeki kamyonet yandı

Elbistan’da park halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangında kamyonetin kabin kısmı ve motoru büyük hasar gördü.

Olay, Terminal Caddesi Adıgüzel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 68 EU 843 plakalı kamyonetin ön kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Plastik ve kumaş malzemelerin tutuşması ile kamyonetin ön kısmını saran alevler, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





