banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Park halindeki kamyonet yandı

Elbistan’da park halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangında kamyonetin kabin kısmı ve motoru büyük hasar gördü.

Park halindeki kamyonet yandı
banner145
banner143
 

Elbistan’da park halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangında kamyonetin kabin kısmı ve motoru büyük hasar gördü.

Olay, Terminal Caddesi Adıgüzel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 68 EU 843 plakalı kamyonetin ön kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Plastik ve kumaş malzemelerin tutuşması ile kamyonetin ön kısmını saran alevler, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner116