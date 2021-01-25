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Park halindeki kamyonet yanarak küle döndü

Elbistan’da park halindeki bir kamyonet, henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu küle döndü.

Park halindeki kamyonet yanarak küle döndü
 

Elbistan’da park halindeki bir kamyonet, henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu küle döndü.

Olay, Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 46 AAV 736 plakalı kamyonette, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede kamyoneti kapladı. Kamyonetten yükselen alevlere, ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü. Kamyonetten geriye ise demir yığını kaldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.




Yerel Manşetler
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