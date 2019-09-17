Park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Kaza, Pınarbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarbaşı Caddesi üzerinde seyir halinde olan B.İ. idaresindeki 46 EG 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu yol kenarında park halinde olan 44 BF 778 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden araç, yine park halinde duran 46 EY 690 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada park halindeki araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, 3 aracın çarpıştığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.







