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Park halindeki araç yandı

Elbistan’da arızalandığı için sürücüsünün park ettiği otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Park halindeki araç yandı

Olay, Pınarbaşı Mahallesi Sağlık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, E.G.’nin kullandığı 46 VJ 764 plakalı otomobil, cadde üzerinde arızalandı. Mesaisine geç kalan sürücü E.G., otomobilini cadde üzerine park ederek bölgeden ayrıldı. Sürücünün ayrılmasından kısa bir süre sonra aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangına müdahale etti. Alevler, otomobilin diğre kısımlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda maddi hasar meydana gelen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.





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