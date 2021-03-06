Park Fizyo’dan ağrılara GTOS terapi çözümü

Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi Çizgi İşhanı’nda hizmet veren Park Fizyo Ağrısız Yaşam Merkezi fizyoterapistleri Seyda Taşolar ve Sedanur Bölükbaşı, GTOS terapisinin yanı sıra , reformer plates, klinik plates, kişiye özel egzersiz,, hamile yogası ve postur analizi hizmeti verdiklerini ifade ettiler.

Şiddetli ağrı, güç kaybı ve hareket kısıtlamalarına neden olan ağrı-spazm-ağrı döngüsünün anında ve kalıcı olarak çözülmesi noktasında GTOS terapi yöntemi ile çözdüklerini belirten Fizyoterapistler şunları söyledi:

“GTOS Terapi, bel-boyun fıtığı, kanal daralması ,omurga kireçlenmesi , omurga eğriliği(skolyoz) ,siyatalji, fibromiyalji, miyofasyal ağrı( kas romatizması) ,tüm diz ağrısı problemleri, kas yırtıkları, sinir sıkışmaları, karpal tünel, şiddetli ağrı-spazm-ağrı döngüsünü anında ve kalıcı olarak çözen GTOS terapi yüzde 86 oranında uygulama memnuniyeti sağlamaktadır. Ayrıca deride oluşabilecek kızarmalar haricinde hiçbir yan etkisi bulunmayan bu terapi yönteminde ameliyat, ilaç, iğne kullanılmamaktadır.”

GTOS Terapi, başta bel ve boyun fıtığı olmak üzere tüm kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında başarılıyla uygulanan bir terapi yöntemi olduğunu belirten Fizyoterapist Seyda Taşolar, “GTOS Terapi, başta bel ve boyun fıtığı olmak üzere tüm kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında başarılıyla uygulanan bir terapi yöntemdir. Yaklaşık 14-15 yıldır güvenle uygulanmaktadır. GTOS Terapi, alanında uzman fizyoterapistlerce, özgün patentli bir cihazla ve deri altına girmeden uygulanmaktadır. İğne, ilaç, ışın, elektrik vb.ajanlar kullanmadığı için hiçbir riski olmayan bu manuel yöntem ameliyat geçirmiş kronik durumlardan akut ağrılı durumlara ve hamile kadınlara kadar güvenle uygulamaktayız” dedi.

GTOS terapi yönteminin başlıca uygulandığı alanlar hakkında bilgi veren Fizyoterapist Sedanur Bölükbaşı ise, “Bel fıtığı, boyun fıtığı, bel ve boyun bölgesi kanal daralması, omurga diskleri arasında kireçleme, siyatik ağrısı gibi bacaklara yayılan ağrılı durumlarda ( radikülopati) boyun bölgesinden kollara yayılan ağrı ve uyuşmalar, boyun düzleşmesi, fibromiyalji, kas ağrısı gibi insanların yaşam kalitesini etkileyen yaygın ağrılarda, Kas yırtığı, meniskus yırtığı, bağ yaralanmanları ve tendon yaralanmaları gibi ortapedik ve spor yaralanmalarında, kısacası kas iskelet sistemini tutan tüm ağrılı durumlarda etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Başarı oranı oldukça yüksek olup hiçbir yan etkisi yoktur. Bel boyun diz ağrısı gibi mekanik ağrılar spor yapmaya engel değildir. Doğru planlanmış egzersizlerle ağırlardan kurtulup daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam mümkündür. Ağrılarımızla yaşamak zorunda değiliz” şeklinde konuştu.

Hamilelikte yogası ile anne adaylarının hamilelik döneminin rahat geçmesini sağladıklarını belirten Fizyoterapistler Taşolar ve Bölükbaşı, “Hamile yogası; anne ve bebeği, bedensel zihinsel ruhsal olarak doğuma hazırlayan çalışmaların bütünüdür. Hamilelikte yoga, hamilelik döneminin rahat geçmesi, bulantı, kramp ve gerginlikleri hafifletmek, bel ve omurga kaslarını güçlendirerek bu süreçte oluşacak bel ağrılarını, doğum sonrası oluşabilecek idrar kaçırma gibi birçok problemin önüne geçebilmek için uygulanan oldukça güvenli çalışma bütünüdür” dediler.

Plates ve klinik plates ile kas-sinir sitemi rahatsızlıklarına yönelik egzersizler yaptırdıklarını ifaden Fizyoterapistler Seyda Nurbanu Taşolar ve Sedanur Bölükbaşı, “Plates; kasları güçlendirmek, esnekliği artırmak, sıkılaştırmak, bağışıklığı güçlendirmek, duruş bozukluğunun önüne geçmek için yapılan geliştirilmiş egzersiz sistemidir. Klinik plates ise omurga, eklem, kas-sinir sitemi rahatsızlıklarına yönelik oluşturulan egzersiz programıdır” şeklinde konuştular.





