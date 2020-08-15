Park Fizyo Ağrısız Yaşam Merkezi açıldı

Park Fizyo Ağrısız Yaşam Merkezi, fizyoterapi uygulamalarına yepyeni bir boyut kazandırmak ve herkesi sağlıklı yaşama kavuşturmak için Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi Çizgi İşhanı’nda hizmete başladı.

Fizyoterapistler Seyda Nurbanu Taşolar ve Sedanur Bölükbaşı açtıkları Park Fizyo Ağrısız Yaşam Merkezi’nde GTOS terapi, reformer plates, klinik plates, kişiye özel egzersiz,, hamile yogası ve postur analizi hizmeti verdiklerini söylediler.

Şiddetli ağrı, güç kaybı ve hareket kısıtlamalarına neden olan ağrı-spazm-ağrı döngüsünün anında ve kalıcı olarak çözülmesi noktasında GTOS terapi yöntemi ile çözdüklerini belirten Fizyoterapistler şunları söyledi:

“GTOS Terapi, bel-boyun fıtığı, kanal daralması ,omurga kireçlenmesi , omurga eğriliği(skolyoz) ,siyatalji, fibromiyalji, miyofasyal ağrı( kas romatizması) ,tüm diz ağrısı problemleri, kas yırtıkları, sinir sıkışmaları, karpal tünel, şiddetli ağrı-spazm-ağrı döngüsünü anında ve kalıcı olarak çözen GTOS terapi yüzde 86 oranında uygulama memnuniyeti sağlamaktadır. Ayrıca deride oluşabilecek kızarmalar haricinde hiçbir yan etkisi bulunmayan bu terapi yönteminde ameliyat, ilaç, iğne kullanılmamaktadır.”

Hamilelikte yogası ile anne adaylarının hamilelik döneminin rahat geçmesini sağladıklarını belirten Fizyoterapistler Taşolar ve Bölükbaşı, “Hamile yogası; anne ve bebeği, bedensel zihinsel ruhsal olarak doğuma hazırlayan çalışmaların bütünüdür. Hamilelikte yoga, hamilelik döneminin rahat geçmesi, bulantı, kramp ve gerginlikleri hafifletmek, bel ve omurga kaslarını güçlendirerek bu süreçte oluşacak bel ağrılarını, doğum sonrası oluşabilecek idrar kaçırma gibi birçok problemin önüne geçebilmek için uygulanan oldukça güvenli çalışma bütünüdür” dediler.

Plates ve klinik plates ile kas-sinir sitemi rahatsızlıklarına yönelik egzersizler yaptırdıklarını ifaden Fizyoterapistler Seyda Nurbanu Taşolar ve Sedanur Bölükbaşı, “Plates; kasları güçlendirmek, esnekliği artırmak, sıkılaştırmak, bağışıklığı güçlendirmek, duruş bozukluğunun önüne geçmek için yapılan geliştirilmiş egzersiz sistemidir.

Klinik plates ise omurga, eklem, kas-sinir sitemi rahatsızlıklarına yönelik oluşturulan egzersiz programıdır” şeklinde konuştular.





















