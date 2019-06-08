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Papatyam Anaokulu’ndan ülke çapında özel başarı

Elbistan Papatyam Anaokulu, TÜRÇEV tarafından yürütülen Uluslararası Okullarda Orman Programı kapsamında Türkiye genelindeki ‘Okullarda Orman Sertifikası’ almayı hak eden 154 okuldan biri oldu.

Papatyam Anaokulu’ndan ülke çapında özel başarı

Orijinal ismi "Learning About Forest-LEAF" olan Okullarda Orman Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education- FEE) tarafından yürütülüyor. Okullarda Orman Programı; okul öncesi, ilk ve ortaokullarda uygulanan, amacı orman eko-sistemi ile ilgili bilginin ormanın içinde, ormanlara inceleme gezileri düzenleyerek arttırılması ve deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılması olan bir çevre eğitim programı olarak tanımlanıyor. Programda, ormanların sürdürülebilir yaşam için sahip olduğu değerin ve önemin kitleler tarafından öğrenilmesi, aktarılması ve günlük hayatta bireylerin davranış ve aktivitelerine yansıtılması amaçlanıyor.

Papatyam Anaokulu da uluslararası bir program olan ve temsilciliğini ülkemizde TÜRÇEV´in yaptığı Okullarda Orman Programı’na başvuruda bulundu. Koordinatörlük tarafından 26 ülkenin aynı anda çalıştığı projenin 2018-2019 Güncel Orman Teması ise Ormanlar ve Sürdürülebilir Şehirler olarak belirlendi. Papatyam Anaokulu’nun minik öğrencileri, proje kapsamında sınıflarında yıl boyunca bir dizi aktiviteye imza attı. Sınıflarında Küçük Su Damlası Draması, yağmurun oluşumu deneyi gibi aktif etkinlikler düzenleyen öğrenciler, eğitici kitap ve materyaller yardımıyla da öğrendiklerini somutlaştırdı. Doğru el yıkama teknikleri ve suyun tasarruflu kullanılması ile ilgili konulara ağırlık verilirken; atık kağıt, plastik, pil ve cam toplama kutuların sayısı da artırıldı. Budanan ağaçlardan yapılan banklarla da ormandan elde edilen ürünler ve geri dönüşüme dikkat çekildi.

Değerlendirme sonucunda ‘Okullarda Orman Sertifikası’ almaya hak kazanan okullar açıklandı. Papatyam Anaokulu, ülke genelindeki 154 okulla birlikte listede yer alarak büyük bir başarıya imza attı.







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