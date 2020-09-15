Papatyam Anaokulu’na TSE’den onaylı ‘Okulum Temiz’ belgesi

Elbistan Papatyam Anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan protokol kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla verilen ‘Okulum Temiz” belgesini aldı. Kahramanmaraş genelindeki okullar arasında bir ilke imza atan Papatyam Anaokulu’nun ‘Okulum Temiz’ belgesi, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hacı Mehmet Yılmaz tarafından okul müdürü Seyhan Dedeler’e takdim edildi.

‘Okulum Temiz’ belgesinin, pandemi sürecinde devam edecek eğitimler için önemine değinen Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hacı Mehmet Yılmaz, “Bakanlığımız ve TSE’nin iş birliği çerçevesinde okulum temiz belgesi masa başı ve saha denetimleri sonucunda Papatyam Anaokulu bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Elbistan’da bu belgeyi alan ilk okulumuz olmuştur. Bu belgenin bir anlamı da velilerimizin çocuklarını gönül rahatlığıyla okula göndermelerine imkan sağlamış olmasıdır. Bir diğer önemli husus ise alınmış olunan bu belgenin sürdürülebilir ve uygulanabilir olmasıdır. Okulumuzun belgenin gereklerini her şartta gerçekleştireceği konusunda hiçbir şüphemiz yoktur. Okulumuzun eğitim öğretime hazır olmasında ve TSE onaylı okulum temiz belgesi alınmasında emeği geçen okul yöneticilerine, öğretmenlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Papatyam Anaokulu l Müdürü Seyhan Dedeler ise, ‘Okulum Temiz’ belgesini alarak eğitim-öğretime hazır olduklarını söyledi.

Dedeler, şöyle konuştu:

“Milli Eğitim Bakanlığımızın çocuklarımız öğretmenlerimiz ve diğer personellerimizin sağlığına çok büyük bir önem verdiğini bununla ilgili ciddi çalışmalar yaptığını hepimiz biliyoruz. Bizler bize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirerek bakanlığımıza okullarımızı birlikte açacağımıza söz verdik. Bakanlığımız ve TSE işbirliği ile eğitim kurumlarında enfeksiyonun önlenmesi, hijyen şartlarının geliştirilmesi için hazırlanan kılavuz doğrultusunda okulumuzu bu sürece uygun bir şekilde hazırladık. Okulumuz, ‘Okulum Temiz’ belgesini almak için ilk başvuru yapan ve başvurusu onaylanan, saha denetiminde de başarılı görülerek bu belgeyi almaya hak kazanan ilk okul oldu. Okulum temiz belgesini ilk alan kurum olmamız dolayısı ile ayrıca eğitim öğretime hazır olmanın sevincini, heyecanını yaşıyoruz.”

Öğrencileri için en güvenli eğitim ortamını sürdürme noktasında kararlı olduklarını anlatan Dedeler, “Papatyam Anaokulu öğretmenleri olarak TSE standartları Kovid-19 salgın yönetimi kuralları doğrultusunda çocuklarımızın okul kapısından girdikleri andan itibaren nerede, nasıl davranacaklarını, hangi alanlarda ders yapacaklarını, nerede oynayacaklarını, hangi sırada yer alacakları ile ilgili olarak gerekli önlem ve tedbirleri aldık. Bütün bu önlemler tedbirler çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin daha hijyenik, güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri için alındı. Bu çalışmaların sürdürülebilirliğini uygulanabilirliğini sağlamaya kararlı olduğumuzu belirtmek isterim. Sıra geldi çocuklarımıza, velilerimize en kısa zamanda kavuşmaya. Emeği geçen bütün personelimize ve bizlere bu belgeyi uygun gören İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.











