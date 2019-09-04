Pankobirlik’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pancar fiyatı teşekkürü

Başkan Konuk, teşekkür açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, şeker pancarı alım fiyatını geçtiğimiz yıla göre yüzde 27,7 artış ile ton başına 300 TL’ye çıkararak üreticiyi piyasaya ezdirmediğini vurguladı.

Pancarın depolanamayan, tarladan fabrikaya giden tek alıcılı bir ürün olduğunu hatırlatan ve bu nedenle üreticinin mağdur olmaması için özelleştirme sonrası en önemli hususlardan birinin pancar fiyatının devlet tarafından belirlenmesi olduğunun altını çizen Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, şunları söyledi:

“Özelleştirme sonrası, şeker sanayimizin ayakta kalabilmesi, şeker pancarı tarımının sürdürülebilmesi için en önemli, hatta hayati önemdeki husus şeker pancarı fiyatının ne şekilde ve kimin tarafından belirleneceği hususuydu. Çünkü pancarın tek alıcısı üretimin merkezinde yer alan fabrikadır. Fiyat belirlenmesinde bir piyasa oluşturucunun olmaması durumunda ülke genelinde farklı fiyatlar ortaya çıkabilir ve bazı bölgelerimizde üreticinin tek alıcı karşısında güçsüzlüğü, ürününü de bölgesi dışında bir yere satma imkânının olmadığı düşünüldüğünde çiftçinin kaybedeceği ve pancar tarımının sürdürülemeyeceği fiyatlar ortaya çıkabilirdi.

Bu ihtimal özelleştirme sürecinde hem üreticiyi hem de üretici örgütlerini en çok endişelendiren hususlardan biriydi. Şeker pancarı çiftçi ile işletmenin imzaladığı sözleşme ile o bölgedeki fabrika için üretilen bir üründür. Yani pancarı söküp, depolayıp en iyi fiyatı verene satmak mümkün değildir. O nedenle çiftçi ile işletme arasında güven unsuru ve karşılıklı kazanç bu ticarette en önemli husustur. Biz bütün yatırımcıların, sektördeki bütün işletmelerin iyi niyetinden, samimiyetinden eminiz. Ancak, güven tedbire mani değildir.

Cumhurbaşkanımız, açıkladığı pancar alım fiyatı ile piyasayı yine devletin oluşturacağını ilan etmiş, belirsizliğe müsaade etmemiş, pancar üreticisine ve üretimine sahip çıkmıştır. Özelleştirme sonrası ilk pancar üretiminin gerçekleştiği bu kampanya döneminde pancar piyasasının oluşturulmasında devletin güvencesinin devam edeceğini ilan eden bu açıklama ile birlikte önümüzdeki yıl ve yıllar için yapılacak ekim sözleşmelerini artık üreticilerimiz daha huzurlu ve gönülleri rahat imzalayabilecekler.

Çünkü devletimiz ve Cumhurbaşkanımız yanlarında. Pancar fiyatının belirlenmesinde devletin güvencesi devam ediyor. Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklama ile pancar hasadının başlamasına kısa bir süre kala pancar üreticisinin ne olacak endişesini ortadan kaldırıp, çiftçinin yüreğine su serpmekle de kalmadı, açıkladığı 300 TL’lik alım fiyatı ile pancar üreticisini piyasaya da ezdirmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız, verdiği diğer müjde ile yani NBŞ kotalarının %2,5 olarak uygulanacağı açıklaması ile de güvenilir ve sağlıklı gıda ile ülke insanımıza, pancar şekeri pazarını koruyarak da pancar üretiminin sürdürülebilirliğine dolayısıyla da pancar üreticisine sahip çıktı. Pancar üreticileri olarak makamlarına teşekkürü borç biliyor, şükranlarımızı arz ediyoruz.”