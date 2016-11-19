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Panelvan takla attı: 6’sı çocuk 9 yaralı

Elbistan-Ekinözü karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan tipi aracın, tarlaya uçup takla atması sonucunda yaşanan trafik kazasında 6’sı çocuk 9 kişi yaralandı.

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Elbistan-Ekinözü karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan tipi aracın, tarlaya uçup takla atması sonucunda yaşanan trafik kazasında 6’sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Ekinözü karayolunun Ekinözü ilçesine bağlı Ortaören Mahallesi civarında meydana geldi. Elbistan’dan Ekinözü ilçesine doğru yola çıkan iki ailenin içinde bulunduğu 07 BNE 45 plakalı panelvan tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki tarlaya uçarak takla attı. Kazada ters dönen araçta bulunan İsa (8), Davut (11), Zeynep (43) ve Ramazan Ç. (39) ile İlayda (13), Ali (1), Tebernuş (15), Nazife (37) ve Emirhan K. (5) yaralandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Tolga tap osmaniye 1 ay önce

Allah sağlık ve sıhat vere inşlh çok gecmiş olsun

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