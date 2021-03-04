Pandemiyle boğuşan esnafın ruhsat harcına 9 taksit seçeneği

Belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Gürbüz, taksit imkanından faydalanan esnaflara herhangi bir gecikme bedeli ya da faiz yansıtılmayacağının da altını çizdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Covid-19 salgınından en fazla etkilenen kesimlerin başında gelen esnafların desteklenmesine yönelik projelere devam ettiklerini bildirdi.

Pandemi sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle birçok sektördeki esnafların işyerlerini kapatmak zorunda kaldığını hatırlatan Başkan Gürbüz, “Ticareti aksayan, müşteri kaybı yaşayan esnafımız için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

İlçe genelinde işletme ruhsatı olmayan esnafları kayıt altına almak için bir çalışma sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Gürbüz, “Bu çalışma esnasında esnaflarımızdan gelen talepleri değerlendirdik. Esnaflarımız, pandemi nedeniyle ticaret hayatında ciddi sıkıntılarla boğuştuklarını ve ruhsat harçlarını ödemekte zorlandıklarını bize ilettiler. Bu talepler doğrultusuna atılabilecek adımlarımızı değerlendirdik. Esnaflarımıza kolaylık sağlama adına, ruhsat harçlarını 9 taksitte ödeme imkanı sunuyoruz. Bu taksitlendirme işleminde esnaflarımıza herhangi bir faiz ya da gecikme zammı yükü de yüklemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yerel esnafı ayakta tutma adına bir dizi çalışma ve proje yürüttüklerini anlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Yerel esnafımız, ilçemiz ekonomisinin bel kemiğidir. Onların ayakta kalması ve ticari hayatın devamı için üstümüze düşeni yapma gayretindeyiz. ‘Esnafımın yanındayım’ adlı projemizi hayata geçirdik. İnşallah, şehrimize ve ekonomimize bir canlılık katacağız. Yine pandemi sonrasındaki ticari hayatın normale dönmesi ve daha da ilerlemesi için tüm sektörleri içine alacak şekilde çalışmalar sürdürüyoruz. Esnaflarımızla omuz omuza vererek bu kötü günleri birlikte aşacağız” şeklinde konuştu.