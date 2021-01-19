Pandemide zor günler geçiren esnafa ‘kardan mezar’ yaptılar

Elbistan’da koronavirüs salgını, kısıtlamalar, döviz kurundaki artış ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte iş yapmakta zorlanan esnaflar, ilginç bir yöntemle sorunlarına dikkat çekti. Hacı Esat Efendi Caddesi’nde biriken karlarla temsili bir kardan mezar yapıp, mezar taşına da 'esnaf öldü' yazan esnaflar, mezarın üzerine de çiçek bıraktı. Esnaflar, kardan mezarın başında dua etti. Cadde üzerindeki kardan mezarı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Esnafların kardan yaptıkları mezara çiçek koyup önünde dua ettikleri poz, sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda vatandaş, bu fotoğrafı paylaştı.



