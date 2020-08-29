Pandemi nedeniyle aşure programında değişiklik yapıldı

Bu yıl, tören şeklinde bir program düzenlemeyeceklerini bildiren Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şube Başkanı Ali Rıza Cimikoğlu, şunları söyledi:

“Aşure programımız, 7 Eylül Pazartesi günü Ali Ekber Dede’nin okuyacağı aşure duası ile başlayacaktır. Aşure lokması dağıtımımız ise 10.30’da yapılacaktır. Koronavirüs nedeniyle aşure töreni yapmama kararı alınmıştır. Pandemi süreci göz önünde bulundurularak aşure töreni yapılmayacak sadece aşure lokması dağıtılacaktır. Bu yıl vakfımızda aşure dağıtımı toplanma ve oturma olmadan yapılacaktır. Gelen canlara kaplarda dağıtım yapılıp, evlerine götürebilecekleri şekilde olacaktır. Lütfen evlerinizden kap getirmeyiniz. Lokmamız herkese helaldir.”