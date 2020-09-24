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Pandemi çerçevesinde yalan ya da eksik bilgi verene hapis cezası

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi. Temasta bulundukları kişiler hakkında eksik ya da yalan beyan verenler, Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi kapsamında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilecek

Pandemi çerçevesinde yalan ya da eksik bilgi verene hapis cezası
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İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Temaslıların doğru bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgede, evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduğu hatırlatıldı.

Genelgede, gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi gibi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi gibi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edildiği belirtilerek, önlemlerin alınması istendi.

Genelgeye göre, koronavirüs tanılı kişiler, temasta bulundukları kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunmaları halinde haklarında işlem yapılacak. Bu kişiler, Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi kapsamında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilecek.


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Pandemi çerçevesinde Yalan Ya Da Eksik Bilgi Verene Hapis Cezası
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