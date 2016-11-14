Pancarda fiyat karmaşası Meclis’e taşındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, şekerpancarı alım fiyatında geçtiğimiz yıla oranla artış yapılmamasını eleştirerek, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Gaytancıoğlu, önergesinde, Başbakan Yıldırım’ın 2016 alım fiyatıyla ilgili bilgi vermeden 2017 fiyatını açıkladığını kaydederek, “Böylece Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı tarafından kampanyası devam eden bu yılın ürününün fiyatı açıklanmadan, gelecek yılın fiyatı açıklanmış olmuştur” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın partisinin grup toplantısında şeker pancarının 2017 avans alım fiyatını ton başına 210 TL olarak belirlendiğine ilişkin bir açıklama yaptığını belirten Gaytancıoğlu, “Partinizin 8 Kasım 2016 tarihli grup toplantısında 'Şeker pancarının 2017 avans alım fiyatını ton başına 210 TL olarak belirlediğinizi kamuoyu ile paylaşmıştınız. Bu açıklamanız ile 2016 pancar taban fiyatlarına hiçbir artış yapılmadığı görülmektedir. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi açıklanan 210 lira taban fiyatı, 2017 ürünü için geçerli olacaktır. Normalde tüm üreticilerimiz sizden bu yılın yani 2016 yılını taban fiyatının açıklanmanızı beklerken 2017 ürünü için fiyat açıklaması yapılması kamuoyunda kafaları karıştırmış hatta birçok kesim tarafından 210 lira bu yılın ürünü için uygulanacak taban fiyatı olarak algılanmış, basında da yer bulmuştur. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı tarafından kampanyası devam eden bu yılın ürününün fiyatı açıklanmadan gelecek yılın fiyatı açıklanmış olmuştur. Mevcut durumda 2016 pancar taban fiyatlarında hiçbir artışa gidilmemiş, 2016 yılı pancar alım fiyatı olarak geçen senenin fiyatı olan 190 lira uygulanmış olacaktır.”

Söz konusu fiyat karmaşasının Türkşeker'in web sayfasında yayınladığı duyuruda da görüldüğünü vurgulayan Gaytancıoğlu, “Türkşeker, yaptığı açıklamada, 2016 yılı ürünü yüzde 16 polar şeker ihtiva eden A kotası şeker pancarı baz alım kesin fiyatının 190 TL/ Ton, 2017 yılı ürünü yüzde16 polar şeker ihtiva eden A kotası şeker pancarı baz alım avans fiyatının da 210 TL/ Ton olarak belirlendiğini duyurmuştur” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“Üreticinin bu yılın taban fiyatlarının açıklanmasını beklediği bir dönemde 2016 ürününde hiçbir artış yapılmayacağını belirtmeden bir sonraki yılın fiyatını sanki bu yılın fiyatıymış algısı yaratılarak açıklamayı etik buluyor musunuz?

Yine söz konusu konuşmanızda 210 TL fiyatının çok iyi bir rakam olduğunu anlatmak için 2015 fiyatını kastederek “Geçen yıl bu rakam 190 TL idi" şeklinde bir ifade kullandınız. Yani, bu yılın pancar taban fiyatlarına hiçbir artış yapılmadan, pancar üreticisine gelecek senenin fiyatının bu yılın fiyatıymış algısı yaratmanızın nedeni nedir? Şeker pancarında 2016 yılı için 190 TL taban fiyatın neden arttırılmamıştır? Çiftçilerimizin her geçen gün üretim maliyetleri artarken 2016 yılı pancar taban fiyatının artırılmamasını doğru buluyor musunuz? Sizce 2016 yılı için ton başı 190 TL fiyat yeterli midir?