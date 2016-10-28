Pancar yüklü TIR, otomobili ezdi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında pancar yüklü TIR’ın altına alarak sürüklediği otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken yan koltuktaki eşi hayatını kaybetti.

Kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Ekinözü ilçesi yol kavşağında yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 55 yaşındaki Fahri Arıkan, eşi Arife Arıkan’la birlikte 46 E 0128 plakalı otomobili ile Elbistan ilçe merkezinden oturduğu İğde Mahallesi’ne doğru yola çıktı. Karşı yönden gelen Süleyman Kul’un kullandığı 01 Z 1923 plakalı TIR, Ekinözü yol kavşağına geldiğinde dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Hızı kesilmeyen TIR, otomobili altına alarak metrelerce sürükledi. Otomobilin adeta kağıt gibi ortadan ikiye bölündüğü feci kazada, yolcu koltuğunda oturan 52 yaşındaki Arife Arıkan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşi Fahri Arıkan ise ağır yaralandı. Sürücü Arıkan, eşine mezar olan otomobilden çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla çıkarılarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Arıkan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Eşi Arife Arıkan’ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Süleyman Kul ise, gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Elbistan-Göksun karayolunun Elbistan istikametinde trafik uzun süre tek şeritten verilebildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.