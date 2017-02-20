Pancar tarımının sorunları ve çözüm önerileri anlatıldı

Elbistan Ziraat Odası, bölgedeki pancar üreticilerinin yaşadığı polar düşüklüğüne neden olabilecek tarımsal, iklim ve diğer dış etkenlerle ilgili olarak kapsamlı bilgilerin verildiği bir toplantı düzenledi.

Elbistan’da binlerce şekerpancarı çiftçisinin polar oranındaki düşüş nedeniyle yaşadığı ekonomik kaybın olası sebepleri ve çözüm önerileri, Elbistan Ziraat Odası’nın öncülüğünde KSÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin katıldığı toplantıda konuşuldu.

Konferansa katılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatih Kıllı, polar düşüklüğüne yol açabilecek faktörleri ayrıntıları ile tek tek anlatırken, Prof. Dr. Kadir Saltalı ise çiftçilerin sadece bitki ihtiyacına yönelik faaliyetlerde bulunduğunu toprağın ihtiyacını ise göz ardı ettiğini söyledi.

Bölgedeki pancar çiftçisi, ücretin belirlenmesinde ana faktör olan polar düşüklüğü nedeniyle son 3 yıldır ekonomik açıdan büyük zarar görüyor. Elbistan Ziraat Odası Başkanlığı da söz konusu düşüşe ekim, tarla yorgunluğu, gübreleme veya sulamadaki yanlışlıkların neden olup olmadığıyla ilgili uzman görüşlerinin dile getirildiği bir konferans programı düzenledi. Organizeye Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatih Kıllı, Prof. Dr. Kadir Saltalı, Prof. Dr. Murat Aslan, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Küsek ve Arş. Gör. Ömer Faruk Demir’in konuşmacı olarak katıldı.





Konferansın açılış konuşmasını yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, organizenin pancar tarımındaki 4 ana başlık hakkında çiftçilere bilgi verilmesine yönelik olduğunu söyledi. Başkan Bulut, toprak, gübreleme, sulama ve tohum gibi faktörlerin polar düşüklüğüne neden olabileceğini kaydetti. Başkan Bulut, konunun uzmanlarının görüşlerinin bu noktada büyük önem arz ettiğini ve ekim yapılırken de mutlaka bilimsel verilerin dikkate alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Konferansta ilk söz alan isim Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatih Kıllı, Elbistan’da yetiştirilen şekerpancarındaki polar oranının son yıllarda düşüş yaşadığına dikkat çekti.

Pancardaki polar oranını belirleyen en büyük faktörün yetiştirme tekniği olduğunu belirten Prof. Dr. Fatih Kıllı,

“Pancarda bulunan yüzde 18 oranındaki şekeri tam anlamıyla elde edilmesi, tarladaki uygulamalar, ekim sıklığı, gübre, hastalık ve zararlılarla mücadele, ekimi yaptığınız yıldaki oluşan sıcaklık, güneş ışı ve rüzgar gibi faktörlerden etkilenir. Netice itibariyle de pancarda bir şeker oranı çıkar. Türkiye’deki şekerpancarındaki polar oranı 2011 yılında 16,93’tür. 2014’te yüzde 15’e düşmüştür. Elbistan’da ise 2011 yılında yüzde 16 dolaylarında polar elde ediliyordu. 2012 yılında bu 15.5’a düşmüş. 2013’te 16.72; 2014 yılında ise oldukça düşerek yüzde 14 değerine inmiş. 2015’te de 14.52 olmuş. Buna bağlı olarak pancar verimleri de değişiyor.

Verimde sıkıntımız yok. Bu sıkıntıya sebep olan faktörler ise, çeşit mi, yıl mı, bölge mi buna etki ediyor, ya da o bölge içerisindeki alanlar mı? Pancardaki polara en fazla yıl+alan+bölge üçlüsü etki ediyor. Bu üçlünün etkisi yüzde 50. Yüzde 13 oranında alan+bölge faktörü izliyor. Yıl ve çeşit faktörleri de onları izliyor.

Yüzde 16 poları elde edebilmek için hangi faktörler ne kadar etkili? İlkim faktörleri, yüzde 16 poların içerisinde yüzde 4-5 polara etki ediyor. Toprak faktörü yüzde 2’lik bir polara etki ediyor. Çeşidin de 2 birimlik etkisi var. Yetiştirme tekniğinin ise yüzde 7’lik bir oranı var. Bunun içerisinde ise, bitki sağlığı, azot gübrelemesi, sulama ve hastalıklar yer alıyor. İklim faktörü ise tamamen kontrol dışında olan bir şey. Son yıllarda poların düşük çıkmasının da iklim ve sıcaklıkla ilgisi var. Sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıktığı için böyle bir durumla karşılaştık. Toprağın şeker pancarındaki verime yüzde 22 oranında etkisi var. Yağış ve sıcaklıklarda görülen aşırı farklılıklar, poların yüzde 5-10 arasında değişmesine neden olur. Olgunlaşma döneminde aşırı yapışlar da polar düşüklüğüne neden olur. Bitki sıklığı, bitki sayısı ve dağılımı ile şekerpancarında arıtılmış şeker verimini en çok yüzde 10 etkiler” bilgilerini aktardı.

Daha sonra söz alan KSÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kadir Saltalı ise, çiftçilere toprak sağlığını korumaları için gidya ve leonardit kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Çiftçilerin toprak sağlığını göz ardı ettiğini anlatan Saltalı, şunları söyledi:

“Tarım yaptığımız yer ve en önemli nokta toprak. Toprağa canlı bir varlık diyoruz. Yetiştirdiğimiz bitkiyi gübrelerken bu canlı varlığın da beslenmesi lazım. 1 gram toprakta 1 milyardan fazla canlı var. Bu canlının yegane besin ve enerji kaynağı organik madde. Tarımsal üretim yaparken bitkinin ihtiyacını karşılamak gübre veriyoruz. Ama o bitkinin üzerinde yetiştiği toprağın ihtiyacını karşılamak için herhangi bir şey vermiyoruz. Hayvan gübresi, gidya, leonardit var o da kullanılmıyor. Biz, tarımsal üretimi yaparken bitkinin ihtiyacını karşılıyoruz ama toprağın ihtiyacını karşılamıyoruz. Toprağın özelliklerini iyileştirici herhangi bir uygulamamız yok. Her yıl bu devam edince toprak yoruluyor. Ne kadar gübre verirseniz verin, toprak yorulduktan sonra verim artırma şansınız yok. Aksine verimde düşmeler de yaşanabilir. Toprağın mutlaka beslenmesi lazım.”

Diğer konuşmacılar da uzmanlık alanlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulundular. Organize, çiftçilerin sorularının cevaplandırılması ile son buldu.



