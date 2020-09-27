Pancar sökme makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Olay ilçeye bağlı Yapraklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 33 yaşındaki Hakan Tanrıverdi, tarlada şekerpancarı sökümü için kullanılan makinenin altında kaldı. Tonlarca ağırlıktaki makinenin üzerinden geçtiği Tanrıverdi, ağır yaralandı. Tarladaki yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Tanrıverdi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Izgın Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Tanriverdi'nin cansız bedeni otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Elbistan'da pancar sökme makinesinin altında kalan 33 yaşındaki kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.