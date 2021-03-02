Pancar paraları çiftçilerin hesabına yattı

2021 ekim dönemi için çalışmalarına başlayan Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’ndan, çiftçiden alınan şekerpancarı bedellerinin ödemesine ilişkin olarak açıklama yapıldı.

Açıklamada, Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nın, kurulduğu günden bugüne kadar çiftçinin yanında ve en büyük destekçisi olduğu kaydedildi.

2021 yılı ekim dönemi hazırlıklarının devam ettiği belirtilen açıklamada, “2020 alım kampanyasında değerli çiftçilerimizin ürettiği 365 bin ton pancar, 50 bin ton kristal şekere dönüştü. Oldukça yoğun bir dönemi geride bıraktık. Yeni sezonla ilgili de tüm hazırlıklarımız devam ediyor. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecini de göz önüne alarak çiftçilerimiz firmamızda alacak bakiyesi gözüken 65 milyon TL’yi hesaplarına yatırdık. Bizlere güç veren çiftçilerimize, bundan sonra da tüm desteğimizi sunmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize, bol, bereketli ve kazasız belasız bir üretim sezonu diliyoruz” denildi.