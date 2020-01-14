Pancar paraları 12 Şubat’ta ödenecek

2020-2021 ekim dönemi için çalışmalarına başlayan Mutlucan Şeker Fabrikası’ndan, çiftçiden alınan şekerpancarı bedellerinin ödemesine ilişkin olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, 2019-2020 alım döneminde 4 bölgeden alınan şekerpancarına karşılık toplamda 95 milyon TL’lik bir ödeme yapılmış olacağı kaydedildi. Bu rakamın 45 milyon TL’ye yakının avans olarak çiftçiye peyderpey ödendiği belirtilen açıklamada, kalan miktarın da sözleşme doğrultusunda Şubat ayı sonu için ödenmesinin planlandığı hatırlatıldı. Çiftçilerin, yeni ekim dönemi öncesinde hazırlıklarını yapmaları için bu tarihin öne çekildiği vurgulanan açıklamada,

“Bölgemizdeki çiftçilerden alınan şekerpancarı için bugüne kadar 45 milyon TL avans ödemesi yapılmıştır. Çiftçilerimizin, alacak bakiyesi gözüken yaklaşık 50 milyon TL’nin ödenmesi için de Şubat ayı sonu olarak planlanmıştı. Yönetim kurulumuz, çiftçilerimizin bu yılki ekim dönemine daha rahat hazırlanabilmesi için bu tarihi 17 gün öne çekme kararı almıştır. Tüm çiftçilerimize ödemeleri 12 Şubat itibariyle yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize şimdiden bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyoruz” denildi.