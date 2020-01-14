banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Pancar paraları 12 Şubat’ta ödenecek

Mutlucan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu, 2019-2020 alım kampanyasında çiftçiden alınan pancarlara karşılık bölge çiftçisine ödeme tarihinin öne çekildiğini açıkladı. Bölge çiftçisinin alacağı olan 50 milyon TL, 12 Şubat itibariyle çiftçilerin hesabına yatacak.

Pancar paraları 12 Şubat’ta ödenecek

2020-2021 ekim dönemi için çalışmalarına başlayan Mutlucan Şeker Fabrikası’ndan, çiftçiden alınan şekerpancarı bedellerinin ödemesine ilişkin olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, 2019-2020 alım döneminde 4 bölgeden alınan şekerpancarına karşılık toplamda 95 milyon TL’lik bir ödeme yapılmış olacağı kaydedildi. Bu rakamın 45 milyon TL’ye yakının avans olarak çiftçiye peyderpey ödendiği belirtilen açıklamada, kalan miktarın da sözleşme doğrultusunda Şubat ayı sonu için ödenmesinin planlandığı hatırlatıldı. Çiftçilerin, yeni ekim dönemi öncesinde hazırlıklarını yapmaları için bu tarihin öne çekildiği vurgulanan açıklamada,

“Bölgemizdeki çiftçilerden alınan şekerpancarı için bugüne kadar 45 milyon TL avans ödemesi yapılmıştır. Çiftçilerimizin, alacak bakiyesi gözüken yaklaşık 50 milyon TL’nin ödenmesi için de Şubat ayı sonu olarak planlanmıştı. Yönetim kurulumuz, çiftçilerimizin bu yılki ekim dönemine daha rahat hazırlanabilmesi için bu tarihi 17 gün öne çekme kararı almıştır. Tüm çiftçilerimize ödemeleri 12 Şubat itibariyle yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize şimdiden bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyoruz” denildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.