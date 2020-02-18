Pancar çiftçisine eğitim toplantısı düzenlendi

Elbistan Ziraat Odası toplantı salonundan düzenlenen toplantıya Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Nuri Günen, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli personel ve şeker pancarı üreticileri katıldı.

Şeker üretiminin sürdürülebilirliğinin anlatıldığı bir sinevizyon gösterimi ile başlayan eğitim programında, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Hacı Mehmet Görgel, Ziraat Mühendisi Şeyda Uluer ve Ziraat Yüksek Mühendisi Fikret Kızıltepe tarafından şeker pancarı üretim alanları ile birim alandaki verimi artırmak, ekimden hasada kadar olan süreçte dikkat edilmesi gereken teknik konular ve sözleşmeli üretim konularında şekerpancarı üreticilerine bilgiler verildi.