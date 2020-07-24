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Pancar çiftçisine, bayram öncesinde avans müjdesi

Mutlucan Şeker A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası, yaptığı 10 milyon TL’lik avans ödemesi ile bölgedeki çiftçilere çifte bayram yaşattı.

Pancar çiftçisine, bayram öncesinde avans müjdesi
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Bölgedeki pancar çiftçisine tarlaya tohumu atmadan önce vermeye başladığı ayni ve nakdi avanslarla yıl boyu destek olan Mutlucan Şeker A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası’ndan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi nakdi avans müjdesi geldi. 10 milyon TL tutarındaki sulama avansını erkene alarak bayram öncesinde çiftçilerin hesabına yatıran Mutlucan Şeker A.Ş., bayram alışverişi yapmak isteyen üreticilerin elini rahatlatırken, bayram alışverişlerini canlandıracak esnaf için de can suyu oldu.

Ramazan Bayramı’nda da aynı jesti yaparak çiftçilerin yüzünü güldüren Mutlucan Şeker A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası’nda, nakdi avansa ek olarak şeker dağıtımı da başladı. Çiftçiler, kotaları doğrultusunda fabrikadan şekerlerini almaya başlayacak. Fabrikada, 2020-2021 alım kampanyası için de son hazırlıklar yapılıyor. Kampanya döneminin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için, fabrika geniş bir revizyon sürecinden geçirildi.

Mutlucan Şeker A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Yönetimi, avans ödemesi ile ilgili olarak, “Üreticimize ve üretime olan desteğimizi sürdürüyoruz. Üreticilerimizin gönül rahatlığı ve huzur içinde bayramı geçirmeleri bizim en büyük arzumuzdur. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Erkene alarak bayram öncesinde yaptığımız bu avans desteğinin hem üreticilerimizin hem de ailelerinin bayram sevincine coşku katmasını, mutluluk katmasını diliyoruz. Tüm çiftçilerimizin Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyoruz” açıklamasını yaptı.

Bölge çiftçisi de, sulama avansının Kurban Bayramı öncesinde ödenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.


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oktay vural 2 hafta önce

şeker fabrikası çalışıyor demekki pancar ekimi yapılıyor

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