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Pancar çiftçisi için eğitim toplantısı düzenlenecek

Elbistan’daki şekerpancarı yetiştiricisi çiftçilere yönelik olarak Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından eğitim verilecek.

Pancar çiftçisi için eğitim toplantısı düzenlenecek
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 18 Şubat Salı günü, Elbistan Ziraat Odası’ndaki eğitim programı hakkında Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Şeker Kanunu’nun temel amacı yurt içi şeker talebinin yurt içi üretimle karşılanmasıdır. Bu nedenle şeker üretiminin sürdürülebilirliği doğrudan pancar üretiminin verimli ve kârlı bir şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu itibarla Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personelleri tarafından ilçemizdeki şeker pancarı yetiştiricilerine, 18 Şubat saat 14.00’te Elbistan Ziraat Odası toplantı salonunda eğitim programı yapılacaktır. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin de katılacağı bu eğitim toplantısına tüm şeker pancarı üreticilerimiz davetlidir.”

 


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