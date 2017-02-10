Pancar çiftçileri sorunlarını tartıştı

Elbistan Şeker Fabrikası ekim sahasında yer alan Elbistan, Afşin, Göksun ve Tufanbeyli ilçelerindeki şeker pancarı çiftçileri, yaşadıkları sorunları tartışmak, çözüm önerileri sunmak ve yapılacak çalışmalar hakkında toplantı düzenlediler.

Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Toplantı Salonu’nda, şeker pancarı çiftçisi Fatih Özcan’ın koordinesinde bir araya gelen çiftçiler, en büyük sorunları olan şeker pancarındaki polar oranın doğru tespit edilmesi için yapılması gerekenleri masaya yatırdılar.

Toplantıda açılış konuşması yapan Fatih Özcan, şeker pancarı çiftçisinin birçok sorununun olduğunu ifade ederek, şeker pancarındaki polar oranının doğru ölçülemediği gerekçesi ile açtığı tespit davası sonucunda bu iddiasını ispatladığını savunarak, çiftçilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Özcan, kendi tarlasından Elbistan Şeker Fabrikası’na teslim ettiği pancarların bazılarının 10, bazılarının ise 13 polar çıktığını belirterek, bu oranı düşük bulduğu için tespit davası açma kararı aldığını kaydetti.

Özcan, yaptığı konuşmada, “Bu kampanya döneminde Elbistan Şeker Fabrikasınca yapılan tahlillerdeki düşük şeker oranı ve fazla fire uygulaması karşısında Elbistan Asliye Mahkemesi’ne dava açtım. Bilirkişi nezaretiyle Elbistan Şeker Fabrikasının pancar silolarının ayrı ayrı alanlarından yaklaşık 50 adet pancar alındı. Alınan numune pancarlar, mahkeme tarafından Kayseri Şeker Fabrikası’na gönderildi. Yapılan tahliller sonucunda polar oranı 18 çıktı. Bizim ayrıca yaptırdığımız analizlerde 19-20 polar tespitlerini gördük. Şeker fabrikası ise aynı tarla ürünlerinde farklı zamanlarda 10 ila 16 polar arasında değişik analiz sonuçlarını fiyatlandırmada kullanmak üzere tayin etti. Kilosu 19 kuruş olan pancarım ortalama 15 kuruşa düştü. Her polar artışında çiftçimiz ton başına daha fazla para alacak. Aynı şekilde her polar düşüşünde de çiftçimiz daha az para alacak. Bize göre fabrikadaki ölçüm sonuçları doğru değil. Elbistan çiftçisinin bu yılki zararının 10 milyon lirayı geçtiğini iddia ediyorum” dedi.

Çiftçiler olarak birlik olup, haklarını aradıkları taktirde üstesinden gelemeyecekleri sorun kalmayacağını anlatan Özcan, çiftçilere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Toplantıya katılan diğer çiftçiler de söz alarak, sorunların çözümü için yapılması gereken çalışmalar hakkında görüşlerini aktardılar.



