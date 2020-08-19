Pancar boşaltma makinesi operatörlüğü kursu açıldı

HEM Müdürü Faruk Doğan, kursu başarıyla bitirip sertifika alan kursiyerlerin, Elbistan ve diğer illerdeki şeker fabrikalarında kolaylıkla istihdam edilebileceğini söyledi.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü, meslek edindirmeye yönelik bir kurs daha düzenledi. Ülke genelindeki şeker fabrikalarında bulunan seyyar pancar boşaltma makinelerinin operatör ihtiyacının karşılanması için Mutlucan Şeker Fabrikası’nda kurs açtı. Seyyar pancar boşaltma-temizleme-yükleme makinesi operatörlüğü kursuna bir kısmı Mutlucan Şeker Fabrikası personeli olmak üzere 36 kursiyer başvurdu. Kursiyerlere, kurs öğreticisi tarafından hem teorik hem de pratik eğitimler verilmeye başlandı.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, eğitimlerine devam eden kursiyerlerle bir araya geldi. Burada kursla ilgili değerlendirme yapan Doğan, “Bu kursumuz, başta Elbistan olmak üzere ülkemizin birçok yerindeki operatör ihtiyacını karşılamaya yönelik. Şuan 36 kursiyerimiz bu kursa katılıyor. Mutlucan Şeker Fabrikası’nda hem teorik hem de pratik eğitim görüyorlar. Kursumuz 3 modülden oluşuyor. İş güvenliği ve iş sağlığı modülümüz var. Makinenin çalıştırılması ile ilgili de iki modülümüz var. Bütün uygulama sistemlerini gösteriyoruz. Kurs sonucunda da yazılı sınav yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kursu başarıyla tamamlayanların sertifika alacağını belirten Doğan, “Çok faydalı bir kurs olduğunu düşünüyoruz. Yazılı sınavı geçen kursiyerler sertifika alarak bu işi sadece Elbistan’da değil Türkiye’nin birçok yerinde yapabilme yetisine sahip olacak. Bu tür meslek edindirme kurslarımız, yeni dönemde de devam edecek. Bizim amacımız, ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli eğitimleri vererek, o meslekte yetkin ve yeterli bilgiye sahip kişileri iş hayatına hazırlamak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





