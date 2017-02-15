Palalı, Elbistan’daki hava kirliliğini gündeme taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nurhak Meclis Üyesi Aslan Palalı, Elbistan’da yaşanan hava kirliliğini, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşıdı. Elbistan’daki hava kirliliği ile ilgili hazırladığı fotoğrafları meclis üyelerine gösteren Palalı, bu konuda çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkanvekili Cemal Tanrıverdi başkanlığında toplandı.

77 maddenin görüşüldüğü mecliste, gündem dışı söz alan CHP Nurhak Meclis Üyesi Aslan Palalı, Elbistan’da yaşanan hava kirliliğini gündeme getirdi.

Özellikle kış aylarında Elbistan’da karın siyah yağdığını fotoğraflarla gösteren Palalı, Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda çalışma yapması gerektiğini kaydetti.

Meclis Başkanvekili Cemal Tanrıverdi ise, Meclis Üyesi Aslan Palalı’ya hitaben bu konuşmayı teklif olarak meclise sunmasını istedi. Yapılan oylamanın sonunda oybirliği ile kabul edilirken, bu teklif gereği Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun bölgeye giderek incelemelerde bulunmasına ve bölgeye gidileceği zamanda da bölge meclis üyelerine de haber verilerek, hep birlikte gidilmesine oybirliği ile karar verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda birçok madde görüşüldü.

Gündemin 1. Maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, yeni kadro ihdası ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, dolu kadro değişikliği ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesinden 8. Maddeye kadar olan gündem maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 9. Maddesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 2017 yılı 1. Ulusal Fotoğraf yarışmasının yapılması, ödül tutarlarının belirlenmesi ve bu hususta Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 10. Maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının “Çocuk Çevre Çalıştayı” yapılması hususunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılması ve bu hususta Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 11. Maddesinde Araştırma Geliştirme ve Dış İşler Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediyesi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 12. Maddesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Ekinözü İlçesinde bulunan Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı 2010/6, 2010/7 ve 2010/8 nolu doğal mineralli su işletme ruhsatlarının Ekinözü Belediye Başkanlığına devir ilgili teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 13. Maddesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının mülkiyeti vatandaşa ait İlimiz Elbistan İlçesi Güblüce Mahallesi bulunan tarla vasfındaki taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi adına hibe talebi ile ilgili teklifi Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 14. Maddesinden 26. Maddesine kadar olan teklifler İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 27. Maddesinden 33. Maddesine kadar olan teklifler Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 34. Maddesinde Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının tünel ve yol projesinin yapımı için Milli Savunma Bakanlığı ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 35 ve 36. Maddeleri Ulaşım Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 37. Maddesinden 42. Maddesine kadar olan teklifler Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 43. Ve 44. Maddeleri Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 45. Maddesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının güney çevre yolu bağlantı trafiğinin rahatlatabilmek amacıyla Eski Andırın Yolu Ayrımı seviyeli kavşak yapılması hususunda Karayolları ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi Ulaşım Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 46. Maddesinden 66. Maddesine kadar olan teklifler İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 67.maddesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Büyükşehir Belediyemiz ve Kültür Bakanlığı arasında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 68. Maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Teşkilat Şeması değişikliği ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 69. Maddesinden 76. Maddesine kadar olan teklifler İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 77. Maddesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının İl sınırları içerisindeki yollarda Bakım Onarım ve İyileştirme işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanımı hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.



