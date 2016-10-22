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Paksoy’dan, ELOFF’a tanıtım teşekkürü

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Doğa Sporları ve Offroad Derneği (ELOFF) tarafından düzenlenen offroad oyunları ve Elbistan’ın tanıtımına katkılarından dolayı, ELOFF yöneticilerine teşekkür plaketi takdim etti.

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Paksoy’dan, ELOFF’a tanıtım teşekkürü

            Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Doğa Sporları ve Offroad Derneği (ELOFF) tarafından düzenlenen offroad oyunları ve Elbistan’ın tanıtımına katkılarından dolayı,  ELOFF yöneticilerine teşekkür plaketi takdim etti.

            ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Türkiye’nin değişik illerinden 20’nin üzerinde kulüpten yüzlerce sporcunun Elbistan’da buluşmasına vesile olan, aynı zamanda örnek bir misafirperverlik göstererek, ilçenin tanıtımına katkı sağlayan ELOFF’un gurur verici bir organizeye imza attığını belirterek, dernek yöneticilerine teşekkür etti. 

            İlçenin tanıtımına katkı sağlayan her organizasyonun yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini anlatan Paksoy, ELOFF’un başarılı organizasyonunun halen konuşulduğunu dile getirerek, ilerleyen yıllarda katılımın daha yüksek olacağını düşündüklerini söyledi.

            ELOFF Başkanı Cemil Arığ’ın şahsında tüm dernek üyelerine teşekkür eden Paksoy, teşekkür plaketini takdim etti.

            ELOFF Başkanı Cemil Arığ ise, Elbistan’da ilk defa böyle bir organizasyon yapıldığını belirterek, destek ve plaket takdiminden dolayı Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy’a teşekkür etti. 

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