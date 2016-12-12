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Paksoy: Milletimizin başı sağ olsun

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy, 36’sı polis 44 kişinin şehit olduğu İstanbul Beşiktaş’taki saldırıyı şiddet ve nefretle kınadıklarını söyledi.

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Paksoy: Milletimizin başı sağ olsun

            Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy, 36’sı polis 44 kişinin şehit olduğu İstanbul Beşiktaş’taki saldırıyı şiddet ve nefretle kınadıklarını söyledi.

            “Cumartesi gecesi terör, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Maalesef milletimize ve bütün insanlığa büyük bir acı daha yaşatıldı. Yüreğimiz yandı” diyen Paksoy, “Hiçbir inanç, masum canlara kıymaya izin vermez. Hiçbir maddi, manevi, siyasi amaç, öldürmek üzerine tasarlanamaz. Bunu yapan hiçbir düşünce, hiçbir insan, abat olmamış, olmayacaktır. Bu cinayetlerden ikbal umanlar tarih önünde lanetlenmektedir” dedi.

            Paksoy, açıklamasında, şu cümlelere yer verdi:

            “Pazar gecesi idrak etmiş olduğumuz mübarek Mevlid Kandili öncesinde İstanbul’da kaybettiğimiz canlarımıza, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. ‘Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir’ diyen bir inancın mensupları olarak, bu hain saldırıya maruz kalan polislerimiz ve sivil vatandaşlarımız için, onların yakınları için ve milletimizin bekası için hep beraber dua ediyoruz. Vicdan sahibi yüreklerin laneti de, bu zalimlikten medet umanların üzerinde olacaktır. Devletimizin bu acılara sebep olanlardan hesap soracağına inancımız ise tamdır. Terör, bizden canlar alabilir ama asla birlik ve beraberliğimizi, birlikte aydınlık yarınlara yürüme kararlılığımızı değiştiremeyecektir. Türkiye; bu topraklarda kader birliği yapmış, ortak geçmişe sahip, ortak bir geleceğe umutla bakan, kardeşliğe inanmış insanların gururla taşıdığı kimliktir, vatandır. İlelebet de böyle kalacaktır. İsteseler de istemeseler de bu gerçek, terörü araç edinen katillerin yüzüne tarihin en sert şamarı olarak çarpacaktır. Bu elim saldırının son olması dileğiyle, Milletimizin başı sağ olsun.”

 

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