Paksoy: “Borç yapılandırması esnafa nefes olacak”

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırmasına ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Söz konusu düzenleme, vergi ve SGK prim borçları ile birlikte vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarını kapsıyor. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da vergi yapılandırması kapsamında olacak.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenler, borçlarını maksimum 18 taksitte ödeyebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek. TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, yapılandırma imkanını, birçok sektörün dört gözle beklediğini söyledi.

Yapılandırma çalışmasının, esnafın içinde bulunduğu zorlu süreci en az hasarla atlatmasında önemli bir destek olarak gördüklerini ifade eden Başkan Paksoy, “Pandemi dolayısıyla esnaflarımız aylardır kritik dönemlerden geçiyor. Bu dönemde işyerini kapatmak zorunda kalan ya da işlerine ciddi düşüşler meydana gelen işletmelerin finansman dengeleri altüst oldu. Bu da doğal olarak vergi, prim ve diğer kamu alacaklarının ödenmesine yansıdı. Bu süreçte borçlar ertelense ve esnaflarımıza yönelik krediler esnafımızı rahatlatsa da yapılandırmayla birlikte yeni bir nefes almış olacak.

Borç yapılandırmasını içeren düzenleme TBMM’de kabul edildi. En kısa sürede de hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bu sayede esnafımız borç yükünden kurtulacak ve devletimiz de alacaklarını tahsil etmiş olacak. Tüm esnaflarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.