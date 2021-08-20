Öztunç’un soru önergesine iki yıl sonra cevap geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki yıl önce kendisine yöneltilen Elbistan’a bağlı Cumhuriyet mahallesine yapılması istenilen sağlık ocağı soru önergesine cevap verdi. Önergeyi sunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, önergeye geç gelen cevabı eleştirdi.

Öztunç, “Daha önce yapılacağı söylenen Cumhuriyet Mahallesi sağlık ocağı neden yapılmamıştır?”, “Bu sağlık ocağının ne zaman yapılması düşünülmektedir?”, “Söz konusu Sağlık Ocağının 2020 yatırım programına alınması yönünde bir düşünceniz var mı?” diye sordu.

Önergenin üzerinden İki yıl geçtikten sonra Fahrettin Koca yanıt olarak, “Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere 6 aile hekimliği birimi bulunan yeni bir aile sağlığı merkezi yapılması planlanmış ve 2020 Yılı Yatırım Programı’na teklif edilmiştir” yanıtı verdi.

2021 yılında gelen yanıtta 2020 yılına işaret edilmesini eleştiren Öztunç, açıklamasında; “Milli irade bizleri milletvekili yaptı. Bu iradeye saygı göstermek atanmış bakanların da sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği yanıt açıkça büyük bir ciddiyetsizliktir, Meclis’e ve milletin vekiline saygısızlıktır. Milletvekilinin kamu adına denetim yapmasının, vatandaşın derdini ilgili yerlere taşımasının önüne geçmek istiyorlar. Bir milletvekili soru önergesi verdiğinde Meclis Başkanlığı’nı geçmek neredeyse imkânsız. Orayı geçsen bakan ya da ilgili kurum doğru düzgün cevap vermiyor. Bu durum aslında tek adam rejiminin tıkandığının, çalışmadığının açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.