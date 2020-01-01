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Öztunç’un babası son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un babası Nasır Öztunç'un (78) cenazesi, Elbistan Cemevi’nde çok sayıda kişinin katıldığı törenin ardından Zillihan Mahallesi’nde kılınan cenaze namazıyla defnedildi.

Öztunç’un babası son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un babası Nasır Öztunç, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Ankara Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlenen törenin ardından Nasır Öztunç’un cenazesi Elbistan’a getirildi. Merhum Öztunç için ilk olarak Elbistan Cemevi’nde tören düzenlendi.

Nasır Öztunç’un Elbistan Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç ve Habibe Öçal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül , İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

 Buradaki törende, merhum Öztunç için dua edildi. Merhum Öztunç’un cenazesi, daha sonra Zillihan Mahallesi’ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Babasını son yolculuğuna uğurlayan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, taziyeleri kabul etti. 















Yerel Manşetler
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Süleyman kahraman 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah yakınlarına sabır versin

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elbistanlı 4 saat önce

Allah Rahmet Eylesin....

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lokantacı kadir akdaş ankara 4 saat önce

merhuma yüce Allahtan rahmet sayın vekilimiz ali öztunç ve ailesine başsaglıgı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olsun inşAllah

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C kal 3 saat önce

Hâk rahmet edsin yeri nur olsun

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Salih Yücel 3 saat önce

Allah rahmet eylesin. Yakınlarının başı sağolsun

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Zülküf Karakoca 3 saat önce

Rabbim rahmet eylesin inşAllah siz sevenlerinde başı sağolsun vekilim

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