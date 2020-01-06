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Öztunç’tan taziye-teşekkür mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, babası Nasır Öztunç’un vefatı dolayısıyla bir taziye-teşekkür mesajı yayımladı.

Öztunç’tan taziye-teşekkür mesajı

Öztunç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“30 Aralık 2019’da babamı kaybettim. Babamı doğduğu büyüdüğü yere, memleketim Elbistan’a defnettik. Allah babama rahmet eylesin. Mekanı cennet, devri daim olsun. Işıklar içinde uyusun. Yattığı yerde incinmesin. Bu süreçte gerek Ankara’daki gerekse Elbistan’daki cenazemize katılan başta Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tanıdık tanımadık tüm dostlara teşekkür ediyorum. Telefon açarak acımızı paylaşan, sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınlayan herkese minnet borçluyum. Allah hepinizden razı olsun.”


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