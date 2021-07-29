Öztunç’tan orman yangını ve aşı açıklaması

Öztunç, ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınları ile ilgili olarak söndürme çalışmalarının yetersiz olduğunu savunarak hükümete yüklenirken Covid-19’la mücadelede de aşının önemine vurgu yaptı. Öztunç, “Lütfen aşınızı olun. Sadece kendiniz için değil, sevdikleriniz için de lütfen aşı olun diyoruz” çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, basın açıklamasına, vefat eden eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş ile CHP 22. ve 23'ncü dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat'ı rahmetle andıklarını söyleyerek başladı.

Öztunç, orman yangınlarının yürekleri dağladığını ifade ederek, Türk Hava Kurumu’na (THK) ait yangın söndürme uçaklarının bilinçli şekilde kullanılmadığını savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, şöyle konuştu:

“Ciğerlerimiz yanıyor. Türkiye’nin birçok yerinde orman yangınları var. Her yıl yaz aylarında aynı filmi izliyoruz. Vatandaş izliyor. Hükümet de, Orman Bakanlığı da sadece bu yangınları izliyor. 2009 ile 2020 yılları arasında 29 bin 965 orman yangını meydana gelmiş. Son iki günde 13 ilde 41 orman yangını meydana geldi. Ama hükümet orman yangınlarını söndürme konusunda maalesef gerekli çalışmaları tam anlamıyla yapamıyor.

Türk Hava Kurumu’na ait 11 adet yangın söndürme uçağı vardı, maalesef şu sıralarda hangarlarda çürümeye bırakıldı. Çünkü AK Parti birilerini zengin etmek istedi. 11 yangın söndürme uçağımız çürüyor ama biz milyonlarca doları kiralık uçaklara veriyoruz. AKP yönetimi, Orman Bakanlığı yangın söndürme uçakları ile ilgili ihale yaptı. İhalede her uçağın 5 bin litre su taşıma kapasitesine sahip olması şartı getirdi. Çünkü Türk Hava Kurumu uçaklarının kapasitesi 4 bin 900 litreydi. 100 litre fazla göstererek THK’nın bu ihaleye girmesini engellediler. Türk Hava Kurumu’nu saf dışı bırakıp birilerine para kazandıracak ve yandaşlarını zengin edecek.

Ormanlarımız cayır cayır yanıyor, evler ve canlılar cayır cayır yanıyor ama söndürecek uçaklarımız yok. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ama 13 adet uçağı var. Sayın Cumhurbaşkanı 13 uçağı saraya alacağına, Kıbrıs’a 8 uçakla gideceğine, yangın söndürme uçakları keşke alsaydı. İşte AK Parti’nin devleti yönetme tarzı ve anlayışı bu. Saraya 13 uçak ama memlekete bir tane bile yangın söndürme uçağı alınmıyor. Türk Hava Kurumu uçaklarını hâlâ ve ısrarla neden kullanmıyorsunuz? Bu uçakları kimlerden kiraladınız? Ruslardan kiralana bu uçaklar için kimler komisyon aldı? Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Orman yangınları bir gerçek. Artık ciddi politikalar için adım atın.”

Orman yangınlarının önlenmesi için önerilerini de sıralayan Öztunç, “Yanan orman alanlarının yeniden ormanlaştırılması gerekiyor. Buralar asla ve asla imara açılmamalı. Orman alanlarındaki denetimler artırılmalı ve önleyici mekanizmalar işleve girmelidir. Orman muhafaza memurlarının yetkileri genişletilmelidir. Yeni istihdam alanı açılmalıdır. Yangın söndürmede uzmanlaşmış isimler bakanlık bünyesinde işe başlatılmalıdır. Geçici işçi olmaz. Sabit orman muhafaza memurları olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele aşılamanın büyük önem arz ettiğini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Aşı önemli, aşılanma önemli. Bir kere daha CHP olarak yurttaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz; lütfen aşınızı olun. Sadece kendiniz için değil, sevdikleriniz için de lütfen aşı olun diyoruz. Aşı önemli, birileri aşı konusunda belki yanlış bilgiler veriyordur ama lütfen kendinizi korumak için, sevdiklerinizi korumak için, insanları korumak için aşı olun. Bir kere daha aşı çağrısında bulunuyoruz yurttaşlarımıza."

Hükümetin artık sadece aşı kampanyaları yapmakla kalmayıp ciddi politikalar da üretmesi gerektiğini hatırlatan Öztunç, bu kapsamda CHP olarak destek vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Öztunç, daha sonra soruları yanıtladı.