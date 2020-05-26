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Öztunç’tan HES projesinin yapılacağı Göksu Deresi’nde inceleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Nurhak ilçesinde hidroelektrik santral (HES) yapılması planlanan Göksu Deresi’nde incelemelerde bulundu.

Öztunç’tan HES projesinin yapılacağı Göksu Deresi’nde inceleme
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 Öztunç, inceleme sonrasında yaptığı değerlendirmede, ikinci HES projesinin bölgede tarım, hayvancılık ve doğaya zarar vereceğini savunarak, “Birincisinden ne gördük ki ikincisinden de onu görelim” diye konuştu.

Özel bir firma, Nurhak ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi sınırları içerisindeki Göksu Çayı’nın üzerine Bulgurdere ve Ayranpınar olmak üzere 2 ayrı regülatörden oluşan hidroelektrik santral yapmak için ÇED sürecini başlattı. Bir HES’in işletmede olduğu Göksu Çayı üzerine yapılacak yeni hidroelektrik santralinin doğada geri dönülemez şekilde tahribata yol açacağı görüşüyle hareket eden ilçe sakinleri, projenin iptal edilmesi için çeşitli platformlarda seslerini duyurmaya çalışıyor.  projelerden vazgeçilmesi çağrısında bulunuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Nurhak İlçe Başkanı Oruç Kömesöğüt ve Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan ile birlikte hidroelektrik santral yapımının planlandığı Göksu Deresi ve yan kollarının doğduğu bölgede incelemelerde bulundu.

İkinci HES’in planlandığı bölgede açıklama yapan Öztunç, mevcuttaki elektrik üretim tesisinin, doğal yaşama zarar verdiğine dikkati çekti.

Göksu Deresi’nin ikinci bir HES projesini kaldıramayacağını vurgulayan Öztunç, “Göksu Deresi’nin gözünün olduğu bölgedeyiz. 1. HES yapıldı. Bu bölge geçmişte ceviz ağaçları ile kaplıydı. HES yapılınca doğa katliamı diyeceğimiz bir durum yaşandı. Şimdi ikinci HES projesi yapılmak isteniyor. Sayın Valimiz, iktidar partisinin milletvekilleri ve ben buna karşıyız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Birincisinden ne gördük ki ikinci HES’ten de onu görelim. Bunun yapılmaması gerekiyor” ifadelerin kullandı.

HES projesinden vazgeçilinceye kadar mücadelede kararlılık mesajı veren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sözlerini, “Bu bölge bir doğa harikası. Burası daha önce mercan alası denilen benekli alabalıkların doğal yaşam alanıydı. O bitti. Meyvecilik ve hayvancılık bitti. Biz, ikinci hidroelektrik santralin yapılmaması için başta parlamento olmak üzere tüm platformlarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Eğer buna rağmen yapımında ısrar ederlerse geliriz burada gerekli eylem ne ise onu da gerçekleştiririz” cümleleri ile tamamladı.


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