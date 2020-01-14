Öztunç’tan Gürbüz’e destek mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le birlikte Ankara Elbistanlılar Derneği’nin düzenlediği programa katıldı. Başkan Gürbüz, burada hemşerilerine bugüne kadarki çalışmaları ve ilçeyle ilgili projelerine ilişkin sunum yaptı. Toplantı sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Başkan Gürbüz’e Elbistan’la ilgili sunumundan dolayı teşekkür etti.

Öztunç, “Ankara Elbistanlılar Derneği’nin toplantısına katılarak hemşerilerimizle sohbet ettik. Elbistan Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e Elbistan ile ilgili sunumu için teşekkür ederim. Elbistan ile ilgili yapacağı tüm olumlu çalışmalarda yanındayım” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, Öztunç’un bu desteğine teşekkür ederek, “Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Ali Öztunç’la birlikte hemşerilerimizle buluştuk. Elbistan’ımız için yapacaklarımızı anlattık. Vekilimiz, projelerden memnun olduğu ve bu konuda Elbistan’ın hayrına olan her türlü çalışmayı destekleyeceğini ifade etti. Yaptığımız tüm çalışmalarda her zaman destek olan Sayın Vekilimize teşekkür ederim” paylaşımını yaptı.