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Öztunç’tan Elbistanspor’a özel destek

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un, kulübe, 20 bin TL maddi destek sözü verdiğini söyledi.

Öztunç’tan Elbistanspor’a özel destek
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Bir dizi ziyaret ve görüşme için memleketi Elbistan’a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli ile görüştü. Görüşmede, sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren ve federasyon katılım ücretinin ise Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından ödendiğini dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da Elbistanspor’un, ilçenin bir değeri olduğunu kaydederek, her zaman kulübün yanında olmaya çalıştığını söyledi. Öztunç, kulübün ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 bin TL maddi destekte bulunacağının da sözünü verdi.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, Öztunç’un bu katkısının kulüp adına büyük önem taşıdığını söyledi.

Çiftlikli, “Sayın Öztunç, kulübümüze yeni yılda alacağı milletvekili maaşını kullanarak 20 bin TL bağışta bulunacağını belirtmiş ve takımımızın bulunduğu zor duruma elinden geldiğince çare olmaya çalışmıştır. Kendisine camiamız ve memleketimiz adına teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz” dedi.


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Öztunç’tan Elbistanspor’a özel Destek