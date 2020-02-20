Öztunç’tan Başkan Fatma Şahin’e ‘biber’ tepkisi

Antarktika Bilim Seferi heyetiyle birlikte kıtaya giden isimlerden biri olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, “Antarktika çok mu soğuk oluyor?” sorusuna verdiği “ Evet soğuk, Eksi 85’i buluyor. Allah’tan yanımıza kırmızı Antep biberi almıştık. Soğukta içimizi ısıttı” cevabıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türk Patent Enstitüsü’nün 2002 yılında Maraş biberini coğrafi işaret olarak resmen tescillediğini hatırlattı. Şahin’in Maraş biberini tekrar Antep biberi olarak lanse etmesini eleştiren Öztunç, şunları söyledi;

“Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antarktika’ya gitmiş ve soğuktan etkilenip dili sürçmediyse yine bizim Maraş biberini diline dolamış. Sayın başkana daha önce söylemiştim, ‘bu biber Antep değil Maraş biberidir’. Tepkiler üzerine daha önce özür dilemiş ve ‘kabul ediyorum bu Maraş biberi’ demişti. Ama bilinçli bir şekilde her fırsatta bizim biberimizi Antep’e mal etmek istiyor. Biz de bundan sonra Antep fıstığı değil Maraş fıstığı mı diyelim? Kahramanmaraş’ı yöneten AK Partili yöneticiler geçen defa Fatma Şahin’in korkusundan sus pus olmuş seslerini çıkaramamıştı. Bu defa onlardan da tepki bekliyorum. Sizler Kahramanmaraş’ın belediye başkanı ve milletvekillerisiniz. Şehrinizin hakkını korumak sadece benim değil sizin de göreviniz. Artık görevinizi yapın lütfen. Gerçi ben tek başıma da bu mücadeleyi veririm.”