Öztunç’tan Başkan Bulut’un önerisine tam destek

Öztunç, “Bölgede büyük bir potansiyel var. Maden alanları tarıma kazandırılırsa, Afşin-Elbistan tarım üssü olur, hem bölge hem Türkiye kazanır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut’un, Afşin-Elbistan’da kömür çıkarma faaliyetleri tamamlanan alanların tarıma kazandırılması ile ilgili açıklamasına destek verdi.

Bu alanların tarıma kazandırılmasının, bölge halkının en doğal hakkı olduğunu belirten CHP’li Öztunç, şunları söyledi:

“Elbistan ve Afşin ilçelerimizde yıllarca madencilik faaliyeti yürütülen alanların büyük bölümü yeniden doldurulmuştur. Bu şekilde elde edilen alanın büyüklüğü yaklaşık 25 bin dönümdür. Böylesine büyük bir alan tarım açısından önemli bir potansiyeli barındırmaktadır. Bölgemizdeki herkesin talebi, bu şekilde geri kazanılan alanın tarımsal amaçlı olarak değerlendirilmesidir. Bu alanların toprağı olmayan çiftçilere düşük bedelle kiralanması ve üretime kazandırılması, yıllarca elektrik üretimi için hava kirliliği başta olmak üzere birçok sorunla karşılaşmış olan bölge halkının hakkıdır diye düşünüyoruz. Yıllarca termik santralin külfetini çeken Afşin-Elbistan halkının hakkı teslim edilmelidir. Bölgenin tarıma açılması ile birlikte hem organik tarım ve hem de örtü altı üretim açısından çok büyük üretim potansiyeli var. Afşin-Elbistan bölgenin yeni tarım üssü olabilir. Tarımsal üretim başladığında hem bölge hem de Türkiye kazanacaktır.”

Söz konusu talebin hayata geçirilmesi ile birlikte hem işsizliğin azalacağını hem de üretimin artacağını vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Covid-19 salgını süreci de bir kez daha göstermiştir ki, tarım stratejik bir sektördür. Türkiye tarımsal üretimde yeniden kendi kendine yeter bir ülke haline gelmelidir. Bunun yolu da üretimi her alanda arttırmaktan geçer. Türkiye ithalat yoluyla başka ülkelerin üreticilerini değil, kendi üreticisini desteklemelidir. Afşin-Elbistan’da madencilik faaliyetleri tamamlandıktan sonra doldurulan alanlar bunun için fırsattır. Yıllarca boş, atıl bekletilen alanlar tarıma ve ekonomiye kazandırılmalıdır. Bu yolla hem üretim artar hem de bölgedeki işsizlik azalır. Türkiye’nin iki sorununa da olumlu kaktı sağlanmış olur. Bir an önce Afşin-Elbistan’ı tarım üssü yapacak bu adımlar atılmalıdır. Bu alanlar boş durdukça, Türkiye kaybediyor, insanımız kaybediyor” ifadelerini kullandı.