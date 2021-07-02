Öztunç’tan Bakan Dönmez’e ‘filtre sistemi’ sorusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde özel sektörün işlettiği A Termik Santrali’nin baca gazı filtre sisteminde hangi aşamada olduğunun kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti.

Öztunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yazılı olarak cevaplandırması istemiyle şu sorulara yanıt aradı;

“Türkiye’de kömürle çalışan enerji santrali sayısı kaçtır? Bakanlıktan faaliyet izni bekleyen ve proje aşamasında olan kömürle çalışan enerji santrali var mı? Var ise kaç tanedir? Bunlara izin vermeyi düşünüyor musunuz? Afşin Elbistan Termik Santrali Filtresiz çalışmaya devam ediyor. Filtre yapımı hangi aşamadadır? Santralin filtresiz çalıştırılması nedeniyle herhangi bir cezai müeyyide uygulanmış mıdır?”